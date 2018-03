Vrai derby de la Garonne ou pas, la réception du Stade Toulousain est d’importance pour l’Union Bordeaux-Bègles, le match sera d’ailleurs délocalisé au Matmut Atlantique pour la deuxième année de suite. L’an dernier les Toulousains avaient enterré leurs derniers espoirs de qualification pour les phases finales en Gironde (20-11), ils ont l’occasion cette fois-ci de conforter leur place sur le podium du championnat (3e), et d’écarter un concurrent direct (9e).

Contrer c'est bien, maîtriser aussi

En trois matchs face à Oyonnax, Agen et Brive, le Stade Toulousain a inscrit la bagatelle de 19 essais. Une bonne dizaine à la suite de ballons de récupération, c'est la volonté des Stadistes. Sauf qu'à d'autres moments, les Rouge et Noir ont semblé manquer de maîtrise, de concentration aussi parfois. Une des raisons pour lesquelles les bonus offensifs acquis contre Oyonnax et Brive l'ont été au-delà de la sirène. L'entraîneur de la mêlée William Servat a demandé cette semaine "plus de continuité" sur 80 minutes, face à une équipe au moins aussi joueuse que celle du Stade Toulousain.

William Servat : "Écarter un concurrent direct, c'est un peu prématuré" Copier

Le match aller encore dans toutes les mémoires, remporté 38-37 par les Toulousains est pris en exemple par Zack Holmes pour prévenir tout relachement : "Il y a des joueurs dangereux des deux côtés, mais on ne veut pas d'un match qui va finir à 40 partout... Le plus important c'est que notre défense soit forte, cela a été un peu une faiblesse ces dernières semaines. Si on défend contre l'UBB comme on l'a fait ces dernières semaines, ce sera un match très difficile à gagner".

Zack Holmes retrouvera l'ouverture face à l'UBB. © Radio France - Fiona Couly

Richie Gray de retour

Pour ce match de "faux doublon", le Stade Toulousain sera privé de son seul international, Gaël Fickou, alors que l'UBB aligne sur son banc de touche Baptiste Serin et Adrien Pélissé (mais pas Jefferson Poirot ni Marco Tauleigne). La bonne nouvelle des Stadistes, c'est le retour de Richie Gray, absent depuis plusieurs semaines pour une blessure au mollet récalcitrante. Ugo Mola a d'ailleurs procédé à un large remaniement de son groupe avec pas moins de neuf changements par rapport au XV de départ aligné contre Brive. Dans le pack, seul Rynhardt Elstadt conserve sa place en troisième ligne, derrière Zack Holmes retrouve sa place à l'ouverture et Florian Fritz au centre.

L'autre interrogation pesait sur le poste de pilier droit après l'élongation de Charlie Faumuina. C'est Maks Van Dyk qui débutera, remis de sa fracture de la main, "à 99%" selon ses propres mots. Et Dorian Aldegheri, blanchit par la commission de discipline, prendra place sur le banc.

UBB/Stade Toulousain, c’est à vivre ce samedi dès 20h45 sur France Bleu Occitanie !

Les équipes

Stade Toulousain : 15. Médard ; 14. Huget, 13. David, 12. Fritz, 11. Kolbe ; 10. Holmes, 9. Doussain ; 7. Elstadt, 8. T. Gray, 6. Madaule ; 5. R. Gray, 4. Fa’asalele ; 3. Van Dyk, 2. Roumieu, 1. Mienie.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Baille, 18 Tekori, 19. Tolofua, 20. Cros, 21. Ramos, 22. Méric, 23. Aldegheri.

Union Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Fidow, 13. Lonca, 12. Naqalevu, 11. Connor ; 10. Hickey, 9. Frisby ; 7. Roumat, 8. Houston, 6. Diaby ; 5. Marais, 4. Jones ; 3. Cobilas, 2. Dufour, 1. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Pélissié, 17. Païva, 18. Aliouat, 19. Woki, 20. Serin, 21. Volavola, 22. Dubié, 23. Ravaï.