Top 14 : le Stade Toulousain en déroute face à Perpignan (36-13)

Le Stade Toulousain a sombré ce samedi après-midi face à l'USAP (36-13). À Aimé-Giral, les Rouge et Noir ont été stériles. Ils enregistrent leur quatrième défaite d'affilée en Top 14, une prestation plus vue depuis 2017.

Que se passe-t-il au Stade Toulousain ? Le champion de France et champion d'Europe en titre a sombré ce samedi après-midi à Perpignan (36-13), club promu cette saison.

Les Toulousains, privés de 9 internationaux, semblaient pourtant bien entrer dans leur match, avant que l'USAP les désarçonnent complètement. Ils encaissent leur premier essai dès la 6e minute avant d'en prendre deux autres quasiment coup sur coup à la 20e minute.

Quatre défaites d'affilée, pas vu depuis 2017

Un essai de Delibes à la demi-heure de jeu laisse croire à un sursaut toulousain. Les Rouge et Noir concluent plutôt bien la fin de la première mi-temps. Un essai de Guillaume Cramont (46e) tend à confirmer cette lancée, malgré la mauvaise prestation au but de Tim Nanai-Williams (1 pénalité marquée). Mais la machine perpignanaise est en place. Ils marquent deux nouveaux essais, laissant peu d'espoir aux Rouge et Noir.

"Je suis forcément en colère" réagit Ugo Mola à l'issue de la rencontre. "On attendait de toucher le fond : ça y est, on y est. Il faut remettre les choses dans l'ordre, se dire que mettre le maillot du Stade toulousain, c'est un honneur. On a beaucoup palabré sur les absences des uns et des autres, mais il faut arrêter de se poser en victime. Le match contre le Stade français vendredi prochain est un petit tournant de la saison. On va serrer les rangs. On a le droit de ne pas être bon, mais ce genre de prestation non !"

C'est donc la quatrième défaite de rang en championnat pour le Stade Toulousain : cela n'était plus arrivé aux Toulousains depuis avril 2017. Ils n'ont pris que deux points sur les 20 derniers disponibles. Le club pourrait descendre à la cinquième place du Top 14, derrière Castres, à l'issue de cette 17e journée.