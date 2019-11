Top 14 - Le Stade Toulousain en grande forme avec ses Bleus face à Clermont ! (34-8)

Portés par les mondialistes rentrés du Japon, les Rouge et Noir ont dominé les débats au Stadium, ce samedi 9 novembre, et s'imposent avec le bonus offensif face à Clermont (34-8).

Toulouse, France

Le Stade Toulousain a montré un tout nouveau visage, ce samedi 9 novembre, en s'imposant sur Clermont (34-8) au Stadium pour la 9ème journée de Top 14. Le bonus offensif et une 8ème place accrochée au classement.

Le film du match

5 essais marqués dans ce choc Toulouse-Clermont. Et 4 d'entre eux aplatis par des internationaux français ! Sofiane Guitoune (6ème) a ouvert le compteur de la rencontre, et Maxime Médard de renchérir (12ème), suivi par Romain Ntamack (22ème). Les équipes se quittaient sur le score de 24 à 3 à la pause. La réaction clermontoise ne s'est pas faite attendre avec Alivereti Raka (46ème). Mais à la fin c'est Toulouse qui gagne, largement dominateur sur la pelouse du Stadium, avec cet essai sur ballon porté aplati par Gillian Galan (70ème). Une victoire logique des Rouge et Noir avec le bonus offensif ! Et Toulouse qui se hisse provisoirement à la 8ème place de Top14.

Prochain match du Stade Toulousain vendredi 15 novembre à Gloucester pour le début de la Champions Cup.