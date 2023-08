Top 14 : le Stade Toulousain enrôle un nouveau joker Coupe du monde, le pilier néo-zélandais Owen Franks

Owen Franks à droite ici en 2018 avec le capitaine des All Blacks Kieran Read lors d'une compétition contre l'Australie.

C'est un vétéran qui pose ses valises à Ernest-Wallon, une légende de l'hémisphère sud. Le pilier néo-zélandais Owen Franks, 35 ans, arrive au Stade Toulousain comme joker Coupe du monde, le club l'officialise ce 2 août. L'ancien international All Blacks devrait pallier l'absence de Dorian Aldéghéri.

Owen Franks n'a plus joué avec les Blacks depuis 2019, mais il a plus de 100 sélections au compteur. Avec la Nouvelle-Zélande, il a remporté deux coupes du monde, en 2011 et 2015. Owen Franck était jusque-là le pilier des Hurricanes de Wellington. Il a déjà tenté l'aventure européenne avec les Anglais de Northampton.

Le plein de jokers internationaux en l'absence des Bleus

Le Stade Toulousain a déjà officialisé l'arrivée de six autres jokers :

le troisième ligne samoan Piula Faasalele, en provenance de Perpignan, est de retour après avoir déjà joué à Toulouse de 2016 à 2019

l'ailier néo-zélandais George Tilsley lui en en provenance de l'Usap

le troisième ligne sud-africain Rynhardt Elstadt va prolonger pour quelques mois

le demi d'ouverture anglais de Bath Billy Searle

le trois-quarts fidjien Setareki Bituniyata, ancien de Brive et de Massy

l'arrière japonais Kakeru Okumura que le public européen découvrira.

Toulouse démarre sa saison par un déplacement à Bayonne le vendredi 18 août. En raison de la Coupe du monde, le Top 14 ne lance que trois journées d'ici début septembre avant de faire une pause et de reprendre fin octobre.