Top 14 : le Stade Toulousain face à une ambitieuse Section Paloise pour la 17me journée

Retour au championnat pour les Toulousains désormais qualifiés en quart de finale de la Champions Cup. Attention à la décompression et à l'absence de 6 internationaux retenus avec l'Equipe de France.

Sur le papier la confrontation est déséquilibrée. D'un coté le Stade Toulousain 4me du Top 14, dans une dynamique positive depuis début décembre et tout juste qualifié pour les quarts de finale européens. De l'autre, la Section Paloise qui pointe à la 11me place du classement et dont les prétentions cette saison n'ont jamais été de figurer dans le Top 6. Pourtant le Stade Toulousain serait bien inspiré de se méfier à l'heure de recevoir les béarnais. D'abord parce que débute la deuxiéme période de doublons de la saison et que, pour préparer le Crunch d'ouverture du Tournoi des 6 nations Guy Novés a convoqué pas moins de 7 toulousains à Marcoussis : les revenants Yann David et Christopher Tolofua, Cyril Baille, Jean Marc Doussaint, Gael Fickou, Yoann Huget et Yoann Maestri. Alors que Richie Gray et Leonardo Ghiraldini, revenus de leurs sélections respectives, pourront être alignés. Ensuite parce que le Stade enchaîne depuis décembre de grosses performances, victoires face à Clermont et au Stade Français, grosse prestation malgré la défaite aux Wasps et qualification face au Connacht., et que la fatigue commence à peser. les deux semaines de vacances qui débuteront au coup de sifflet final sont attendues avec impatience.

"j'ai envie de jouer" Y. Camara qui effectue son retour à la compétition

le retour de Yacouba Camara

Privé de compétition pendant 9 mois après sa rupture des ligaments du genou avec l'Equipe de France le jeune troisième ligne vient de passer deux tests concluants avec les espoirs et fera donc son retour au Top 14 face à la Section Paloise. retour également de Julien Marchand après un mois d'arrêt

le XV de départ :

Médard, Bonneval, Pérez, Fritz, Kunatani, Flood, Marqués, Faasalele, Galan, Dusautoir, Tékori, Lamboley, Johnston, Ghiraldini, Steenkamp

rempl. Marchand, Kakovin, Gray, Gray, Camara, Bezy, Mc Alister, Van Dyk

Stade Toulousain/Section Paloise, à vivre des 18h15 samedi sur France Bleu Toulouse