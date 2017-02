Top 14 : le stade Toulousain battu à Montpellier pour la 18me journée, 27 à 18

le gros choc attendu a eu lieu mais Toulouse a laissé filer le derby de l'Occitanie et avec lui la remontée au classement du Top 14. La qualification en Topo 14 est loin d'être acquise

A voir la tête des joueurs à l'issue de la rencontre c'est une vraie déception pour le Stade Toulousain qui espérait bien venir réparer à Montpellier la bourde commise à domicile contre Pau (défaite 20 à 10 à Ernest wallon). Las. Il aurait fallut une premiére mi temps d'une autre facture ,13 à 3 pour Montpellier à la pause, à force de groupés pénétrants étouffants. Il aurait fallut aussi éviter l'essai casquette de la 43me, interception et essai de Nagusa sur une passe inconsidérée à la porte des 22 toulousains. Et il aurait fallut enfin ne pas laisser les montpelliérains marquer "facilement" sur des fautes, des errements des indisciplines des hommes d'Ugo Mola. Les deux essais de Johnston et Palisson n'y changeront rien et en rentrant les poches vides le Stade se complique drôlement la qualification pour les barrages du Top 14 malgré un match à sa portée.

Réalisme de Montpellier contre manque de lucidité des Toulousains, tout avait été écrit avant même le coup d'envoi. Ala sortie des vestiaires les joueurs sollicités ne se sont pas échappés, au contraire d'Ugo Mola qui a refusé de répondre aux questions malgré sa casquette d’entraîneur.

A noter : le Stade, par la voix de son président Jean rené Bouscatel a déposé un recours contre la qualification pour la rencontre du sud africain Willie Du Plessis prêté par Bayonne en début de semaine, entré à la 7me minute du match et auteur de 15 points.

A l'issue de la rencontre le capitaine Florian Fritz reconnaissait que la qualification devient "de plus en plus compliquée"

"on a manqué beaucoup trop de rigueur" F. Fritz Partager le son sur : Copier

"Il y avait de la place pour faire quelque chose" reconnait Maxime Médard, pour qui "il va falloir réagir très rapidement"

"j'espére qu'on va se comporter en grands garçons" M. Médard Partager le son sur : Copier

Les stadistes bénéficient désormais d'une semaine de repos avant de recevoir la Rochelle le dimanche 5 mars. Une rencontre décisive de l'aveu même de plusieurs joueurs dimanche soir. Une défaite face à la Rochelle interdirait tout espoir de qualification à l'issue de la saison.