Paris, France

Les voyages forment la jeunesse paraît-il, le Stade Toulousain a peut-être découvert qu'ils formaient aussi l'état d'esprit et le caractère d'une équipe en recherche de constance ces dernières semaines. Obligés de partir jeudi soir en bus pour éviter les différents mouvements de grèves, les joueurs d'Ugo Mola on montré du réalisme, de l’opiniâtreté en défense et beaucoup de courage pour résister à des Parisiens jetant toutes leurs forces dans la bataille du maintien.

Un déplacement qu'ils n'oublieront pas

"À l'échauffement on était un peu émoussé, concède le capitaine Yoann Maestri. Après c'est vrai que c'est le genre de déplacement qu'on a tous vécu un peu plus jeune, avec le professionnalisme on a la chance de voyager un peu comme des stars... Donc là je ne sais pas si cela nous a fait du bien mais en tout cas cela ne nous a pas fait de mal". D'ailleurs c'est bien Toulouse qui a vite pris le score grâce à des essais de Mjekevu et Kolbe (sur interception), mais deux essais de Yobo laissaient planer le doute d'un retour parisien après la pause (20-13).

L'interception de Cheslin Kolbe pour le deuxième essai toulousain. © Maxppp - Guillaume Georges

D'ailleurs il faudra un essai de Kolbe encore et une interception de Médard pour tenir à distance un Stade Français remotivé par les réalisations de Burban et Daguin. Toulouse n'a jamais été mené du match mais a toujours eu peur. Au final c'est un troisième succès consécutif à l'extérieur pour les joueurs d'Ugo Mola (après Agen et l'UBB). Le manager qui craignait après ce voyage en mode "cadets" de voir son équipe hors du coup ce samedi, il était forcément plus rassuré après : "Non c'est vrai je n'ai pas vu des cadets ! Mais cet état d'esprit de cadets justement, il est important dans notre sport de plus en plus aseptisé par le professionnalisme. Forcément vivre des petits périples et de belles expériences comme celle-là, quand tu gagnes derrière c'est un peu plus formateur".

Sur son interception Maxime Médard n'avait peut-être pas ses jambes de cadet mais plus que de beaux restes, de quoi le mettre de bonne humeur après le coup de sifflet final : "J'ai toujours les cannes, ça fait du bien ! C'est vrai on a dû dormir à Châteauroux jeudi soir - qui est une très belle ville - on est arrivé vendredi et on est presque resté enfermé pendant deux jours donc c'est la victoire de tout un groupe et c'est cool". Et que Maxime Médard et les autres se rassurent, le retour ce dimanche est bel et bien prévu en avion.

Les points

Stade Toulousain : 4 essais de Mjekevu (9e), Kolbe (20e et 46e), Médard (67e), 4 transformations de Holmes (9e, 20e, 46e) et Doussain (67e), 2 pénalités de Holmes (31e) et Doussain (76e), 1 drop Holmes (36e).

Stade Français : 4 essais de Yobo (24e, 37e), Burban (53e) et Daguin (72e), 2 transformations de Plisson (53 et 72e), 3 pénalités de Plisson (16e, 43e, 80e).