Top 14 - Le Stade Toulousain ne "veut pas se contenter d'une demi-finale"

A un peu plus de 24 heures de la demi-finale face à l'UBB, le Stade Toulousain s'est entraîné sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy ce vendredi. Ugo Mola et trois de ses joueurs ont évoqué ce match devant la presse.

Les déclas d'avant-match

Ugo Mola : "Un luxe après 57 semaines d'entraînement de se preparer deux semaines. On a tous pris du plaisir à passer du temps auprès de notre famille. On a travaillé sur nous, beaucoup. On a passé du temps ensemble avec un rythme un peu plus cool. Ils en ont plein le dos de s'entraîner, il leur tarde de jouer ! La troisième fois en sept semaines qu'on joue l'UBB donc le plan c'est de ne pas avoir de plan. Pas besoin de pousser les leviers pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent marquer leur passage au club."

Romain Ntamack : "On a eu une belle saison en coupe d'Europe, l'objectif est clairement pas de s'arrêter en demi-finale. Au Stade Toulousain, on ne se contente pas de jouer une demi-finale. Un échec samedi soir serait une saison à moitié réussie. Tous les joueurs actuels sont très fiers de pouvoir marquer une nouvelle page du club. Il n'y a pas un joueur qui a évoqué le doublé dans ce dernier mois, on veut d'abord battre Bordeaux avant de penser au reste."

François Cros : "On les a battus trois fois. Là, le contexte est différent. C'est un match éliminatoire donc les cartes sont rebattues. C'est l'instant T qui va compter. On est à deux matches d'un titre. Malgré la longueur de la saison, ce serait tout gâcher si on se sert de la fatigue comme excuse."

Julien Marchand : "Je suis très heureux de pouvoir jouer ce weekend. Ce sont des matches qui comptent. J'ai vraiment envie d'apporter un maximum, mettre les émotions de côté. Arriver le plus frais possible dans la tête."

Le quatre à la suite ?

Toulouse a remporté les trois confrontations face aux Bordelais cette saison : les deux rencontres de la phase régulière du Top 14 et la demi-finale de Champions Cup. Toulouse a l'occasion en cette fin de saison de soulever un 21e Brennus. Les Bordelais sont en demie pour la première fois de l'histoire de l'UBB.

La rencontre sera à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie ce samedi à 20h45 avec un avant-match dès 20 heures.