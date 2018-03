Toulouse, France

Dans un monde idéal, le Stade Toulousain accueillerait le leader montpelliérain avec le plein de confiance grâce à une série de cinq matchs sans défaite. Seulement le week-end dernier le LOU a ramené les Stadistes à la dure réalité (27-20), et c'est avec un peu plus de doutes qu'attendu que les joueurs d'Ugo Mola vont recevoir l'épouvantail du championnat.

Résister au défi physique

Après Lyon, joueurs et staff étaient d'accord sur le "non-match" livré par les Rouge et Noir et tous savent bien que face à Montpellier ce genre de comportement peut se payer cher. "Tout le monde a bien conscience de nos petites lacunes sur le dernier match, l'état d'esprit est très positif avant ce match" promet William Servat. Le Stade Toulousain est toujours à la recherche de constance, d'un match à l'autre mais au moins autant durant 80 minutes. Ce match face au leader du Top 14 peut agir comme un vrai révélateur en ce sens espère d'ailleurs le pilier Dorian Aldegheri.

Aldegheri qui plaisante, au moins jusqu'au coup d'envoi, sur la dimension physique de l'équipe adverse : "Ils sont tous comme ça (en écartant les bras pour mimer des épaules larges et carrées, NDLR), costauds devant et derrière, il n'y en a pas un en dessous de 100 voire 110 kilos ! Forcément on s'attend à un gros défi". Avis partagé par Iosefa Tekori, qui n'a rien à envier aux gabarits héraultais, "c'est un match pour nous les avants, ça va taper fort" confie-t-il, prêt à en découdre.

Plus de joker à Ernest-Wallon

Une troisième défaite à domicile serait évidemment un gros handicap pour le Stade Toulousain, d'autant que sur les cinq derniers matchs le Stade se déplacera trois fois – au Stade Français, à Castres et à Clermont – pour deux réceptions à risque, Racing 92 et La Rochelle, autant dire qu'un peu d'avance dans la courses aux phases finales est plus que souhaitable. Pour ce match face à Montpellier, le Stade Toulousain pourra compter sur les retours de l'ailier Cheslin Kolbe et du pilier Charlie Faumuina, mais aussi sur Yoann Huget, appelé avec le XV de France en début de semaine pour préparer le match au Pays de Galles mais finalement non retenu.

Côté montpelliérain, Vern Cotter a retouché l'équipe victorieuse 41-3 du Racing 92 le week-end dernier, le talonneur Bismarck Du Plessis démarrera sur le banc de touche alors que le jeune Enzo Sanga est associé à François Steyn à la charnière. Le Stade Toulousain peut aussi espérer un jour du MHR. Le leader est en effet assez coutumier du fait, loin d'être aussi souverain loin de ses bases qu'à domicile comme le montrent les défaites notamment concédées à Agen (31-29), Brive (29-10) ou encore au Racing (26-0).

Stade Toulousain / Montpellier c'est à vivre sur France Bleu Occitanie, dès 16h35 pour l'avant-match !

Les compositions

Stade Toulousain : 15. Médard ; 14. Mjekevu, 13. Holmes, 12. Fritz, 11. Kolbe ; 10. Ramos, 9. Bézy ; 7. Elstadt, 8. Galan, 6. Cros ; 5. Maestri, 4. Tekori ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Neti.

Remplaçants : 16. Roumieu, 17. Mienie, 18. Fa'asalele, 19. Madaule, 20. Verhaeghe, 21. Doussain, 22. Huget, 23. Faumuina.

Montpellier : 15. Immelman ; 14. Martin, 13. Dumoulin, 12. Tomane, 11. Nadolo ; 10. Steyn, 9. Sanga ; 7. Devergie, 8. Picamoles, 6. Ouedraogo ; 5. Willemse, 4. Van Rensburg ; 3. J. Du Plessis, 2. Ruffenach, 1. Fichten.

Remplaçants : 16. B. Du Plessis, 17. Watremez, 18. Maximin, 19. Kornath, 20. Pienaar, 21. Mogg, 22. Ngandebe, 23. Kubriashvili.