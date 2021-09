Top 14 : le Stade Toulousain présente son maillot extérieur pour cette saison

C'est toute une cérémonie. On appelle cela de la communication et du marketing. Une semaine après la présentation de leur maillon rouge et noir 2021-2022, le Stade Toulousain dévoile son maillot "away", comprenez extérieur. Et il arbore fièrement, bien sûr, les cinq étoiles.

Boudu, on les voit bien nos cinq étoiles ! - Stade Toulousain

Et de dos ! - Stade Toulousain

Même prix que le domicile

Le maillot blanc est au même prix que le rouge et noir à la boutique du Stade Toulousain. Comptez 140 euros pour le maillot typique de rugby, identique à celui porté par les joueurs durant les matchs, bien cintré avec ses grips sur le devant qui permettent une meilleur accroche. Pour les plus petits budgets, il faudra débourser (tout de même) 90 euros pour la version "replica", qui s'apparente à celui porté par les joueurs en version plus légère et plus souple.

La saison démarre ce dimanche 5 septembre pour les Stadistes en déplacement à la Rochelle à 21h. À la maison, le Stade Toulousain retrouvera son public d'Ernest-Wallon le dimanche 12 septembre face à Toulon, à 21h.