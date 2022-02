Top 14 : le Stade Toulousain promet "un autre visage" contre le Stade Français

Le Stade Toulousain n'a plus gagné un match de Top 14 depuis le 27 novembre dernier et reste sur quatre défaites de suite en championnat. Face au Stade Français ce vendredi soir, les Rouge et Noir ont l'occasion de stopper la mauvaise dynamique et de recoller au classement.

Lacombe : "Monter le niveau et être plus impliqué"

Après la déroute de Perpignan, tout le monde au club a essayé de relever la tête : "On a essayé de tous se remettre en question. On espère que les joueurs qui sont au club aujourd'hui vont inquiéter les concurrents qui sont en ce moment en équipe de France. On leur demande de monter leur niveau, d'être encore plus impliqués et exigeants pour que les internationaux qui reviendront ne se retrouvent pas à être des sénateurs mais des joueurs qui doivent retrouver leur place parce que le groupe aura bien vécu. On ne veut pas que celui qui est remplaçant se pense remplaçant toute la saison", explique Virgile Lacombe, en charge de la mêlée toulousaine.

Cramont : "Comptez sur nous"

Malgré l'absence d'une dizaine d'internationaux, certains joueurs ont décidé de prendre la parole en début de semaine : "Il y a quelques joueurs qui ont pris leurs responsabilités mais on ne s'est pas mis plus la pression que ça. On sait de quoi on est capables. Il faut juste qu'on soit tous à notre meilleur niveau au même moment et ça va le faire. Il faut retrouver ce visage qu'on avait l'an passé. Enchaîner les défaites, ce n'est pas l'image du club. On est désolés et comptez sur nous pour ne pas montrer le même visage vendredi soir", prévient le talonneur Guillaume Cramont.

Le Stadium sera presque à guichets fermés ce vendredi soir. A 24 heures de la rencontre, environ 3.000 places étaient encore disponibles sur les 33.000 que compte l'enceinte de l'île du Ramier.