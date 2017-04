Top 14 : Le Stade Toulousain reçoit le Racing 92 pour la 24me journée

C'est le dernier match du stade Toulousain au stadium cette saison. C'est aussi, peut être, le dernier espoir de figurer dans les 6 à l'issue de la phase régulière qui se termine dans trois rencontres.

C'est le match de clôture de la 24me journée du Top 14 et, pour le Stade Toulousain, c'est la dernière sortie de la saison au stadium municipal. En ligne de mire pour les hommes d'Ugo Mola, le droit de rêver encore à une qualification pour les phases finales et d'offrir une sortie par le haut aux nombreux partants de la fin de saison. Face à eux : le champion de France en titre.

Sans-faute obligatoire sur les trois derniers matches

Mathématiquement le Stade Toulousain peut encore espérer une place dans les six premiers du Top 14 synonyme de phases finales et de participation à la prochaine Champions Cup. pour y arriver il doit réaliser un sans-faute sur les trois dernières rencontres soit autant de victoires bonifiées, face au Racing 92, à Castres puis en recevant Bayonne pour la dernière journée. Un parcours parfait qui doit se doubler d'un faux pas de concurrent direct. Autant dire que le Stade n'a plus son destin entre les mains.

Coup dur pour le Racing : l'absence de Szarzewski opéré des cervicales.

Alors que le champion de France en titre lutte toujours pour assurer sa place en phases finales (le Racing est 7me) son talonneur international, Dimitri Szarzewski, a jeté un froid jeudi en annonçant la fin prématurée de sa saison en raison d'une opération aux cervicales. Un coup dur de plus dans une saison marquée par "l'affaire des corticoïdes", le contrôle d'alcoolémie positif de Dan Carter, le licenciement d'Ali Williams pour achat de cocaïne et la fusion avortée avec le Stade Français.

le Stade Toulousain pas en reste

Au chapitre "coups durs" le Stade Toulousain ne laisse pas sa part aux chiens. En plus d'une saison ratée et d'une actuelle 12me place au classement, le club Rouge et Noir est accablé par les blessures. Victime d'une rupture du tendon rotulien face à Toulon Cyril Baille rejoint à l'infirmerie Jean Marc Doussaint (fracture de la face), Yoann Maestri (fracture du nez) et Gregory Lamboley (fracture de la cheville). Alexis Palisson est lui appelé en équipe de France de rugby à 7.

"Peut-être le match de la remontada" U. Mola

"on a juste envie de faire une belle fête au Stadium" Y. Huget Partager le son sur : Copier

