Top 14 - Le Stade Toulousain remet le bleu de chauffe face à Montpellier

Solides leaders du Top 14 avec sept points d'avance sur La Rochelle, les hommes d'Ugo Mola ont l'occasion de faire un pas de plus vers une qualification directe en demi-finales du championnat. Avec quatre réceptions lors des sept dernières journées, Toulouse doit faire le boulot à Ernest-Wallon. Pour ce match face au MHR, il faudra faire avec pas mal d'absents malgré tout.

A l'arrière, l'hécatombe

Si devant Toulouse peut compter sur la plupart de ses forces vives (Baille, Marchand et Aldegheri sont tout de même avec les Bleus, Kaino et Elstadt blessés), c'est surtout au niveau des lignes arrières que le staff rouge et noir est plus embêté. En plus de Dupont et Ntamack chez les Bleus, la liste des blessés est longue comme le bras : Bonneval, Fouyssac, Mallia, Ramos et Tauzin manquent à l'appel.

Ugo Mola : "Montpellier n'est pas à sa place"

Le Stade Toulousain n'a perdu qu'une fois à domicile cette saison (face à Lyon) mais se montre prudent avec l'arrivé d'un MHR qui vit une saison moribonde (11ème) : "Un club qui n'a pas trouvé son rythme de croisière malgré l'effectif qu'ils ont. A nous de répondre présent dans la dimension physique. C'est une équipe sérieuse. Je me méfie vraiment de cette équipe, ce n'est pas pour faire le flan. C'est une équipe qui n'est pas à sa place", lâche le manager toulousain Ugo Mola.

Sans ses internationaux, le Stade Toulousain va tout de même essayer de servir de cette rencontre pour également préparer au mieux son huitième de finale prévu en Irlande face au Munster le weekend suivant : "C'est un match qui peut nous préparer parce que c'est une équipe qui a un jeu similaire au Munster avec beaucoup d'occupation, de jeu au pied. Il faut qu'on s'impose, montrer que quand on vient au Stade c'est pour s'y casser les dents", prévient le demi-de-mêlée Baptiste Germain.

Les compos

Pour la réception de Montpellier, Peato Mauvaka retrouvera du temps de jeu. Lui qui n'a pas disputé la moindre minute avec le XV de France durant le Tournoi et qui n'a joué que quelques minutes depuis quatre mois avec Toulouse à cause d'une blessure puis contraint à l'isolement après le cluster au sein des Bleus. Sofiane Guitoune fait lui son retour au centre.