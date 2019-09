Top 14 - Le Stade Toulousain s'impose d'un petit point face à Pau (24-23)

Toulouse, France

Deuxième match à Ernest Wallon et deuxième victoire pour le Stade Toulousain face à Pau (24-23), ce samedi soir pour la 5ème journée de Top 14. Une victoire très serrée, sans bonus offensif, mais une victoire quand-même ! Qui permettra peut-être aux Toulousains de se relancer, après un début de saison compliqué. C'est en tout cas ce qu'espèrent joueurs et staff Rouge et Noir

Des Toulousains qui se sont fait peur

La première mi-temps laissa même espérer un bonus offensif après les 2 essais du Stade plantés tour à tour par Pita Ahki (17e) et Matthis Lebel (19e) permettant à Toulouse de mener 15-6 à la mi-temps. Mais la détermination des Palois a un instant semer le doute dans les esprits Rouge et Noir avec des essais de Charly Malié (67e) et de l'ancien toulousain Samuel Marques (80e).

Le coach des avants, Régis Sonnes, pointe le manque de précision de ses joueurs "sur les phases de conquêtes notamment en touche. A 21-9 le match était presque gagné et on se met en difficulté. Il faut gagner en régularité dans la performance et collectivement être plus précis."

Prochain match, Brive-Stade Toulousain pour la 6ème journée de Top 14, samedi 5 octobre (18h)