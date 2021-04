Le Stade Toulousain s'est largement imposé ce samedi soir face au Racing 92 (34-16) et réalise la belle opération de cette 22ème journée de Top 14. Les Rouge et Noir consolident leur première place au classement et prennent 13 points d'avance sur l'adversaire du soir.

Top 14 : le Stade Toulousain s'impose et prend le bonus offensif face au Racing 92 (34-16)

Précieuse victoire pour le Stade Toulousain face au troisième de Top 14 ce samedi à Ernest-Wallon. Face à une belle équipe du Racing 92, certes venue en terre toulousaine sans de nombreux cadres, les Rouge et Noir ont tout de même réalisé une partie des plus solides et repartent avec le point de bonus offensif.

Les Toulousains se sont rapidement mis en évidence dans la rencontre, après une série de pénalités réussies de chaque côté. À 9-6 pour les Franciliens, ce sont bien les hommes d'Ugo Mola qui mettent le premier essai de la partie avec Yoann Huget à la finition, 13-9. S'ensuit un essai de pénalité pour les Toulousains et un carton jaune pour le centre Kurtley Beale. 20-9 à la mi-temps, tous les voyants sont au vert pour le Stade Toulousain.

Tous les voyants, ou presque. La blessure de Yoann Huget juste avant la pause a jeté un froid sur Ernest-Wallon puisque l'ailier rouge et noir pourrait bien finir sa carrière sur ce fait de jeu. Yoann Huget a en effet annoncé qu'il terminerait sa carrière à la fin de la saison, quoiqu'il advienne.

Un bonus offensif à la clé

Remplacé par Cheslin Kolbe, Yoann Huget pourra peut-être retrouver le sourire en se disant que ses coéquipiers ont réalisé une prestation sérieuse. Face à un essai du francilien Boris Palu, les Rouge et Noir ont répliqué deux fois en seconde période, avec un essai de Pierre Fouyssac le long de la ligne de la touche, et un autre, superbe, signé Antoine Dupont, une fois de plus auteur d'un gros match. 34-16, score final avec un bonus offensif à la clé pour le Stade Toulousain.

Les hommes d'Ugo Mola sont maintenant bons premiers de Top 14, avec cinq points d'avance sur la Rochelle, qui compte néanmoins un match de retard. Surtout, les Toulousains font un grand pas vers le Top 2 à la fin de la saison régulière, puisque le troisième, le Racing 92, est désormais relégué à treize longueurs.

Reste encore quatre matchs de championnat à disputer, et juste avant une demi-finale de Champions Cup face à Bordeaux. Ce sera samedi 1er mai, et ce sera comme toujours à suivre sur France Bleu Occitanie dès 15h30 pour l'avant-match.