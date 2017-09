Top 14 : le Stade Toulousain s'impose pour sa première à domicile face à Pau (23-19)

Les Toulousains ont remporté leur première victoire de la saison en dominant la Section paloise pour le premier match de la saison à Ernest-Wallon. Notamment grâce aux essais inscrits par Maxime Médard et Cheslin Kolbe.

Le Stade Toulousain conserve ses bonnes habitudes en s'imposant pour son premier match de la saison à domicile. Face à des Palois fessés à Toulon la semaine dernière et revanchards, c'est d'abord le pied de Thomas Ramos qui a fait la différence (6-0 puis 6-3) avant le premier essai de la soirée signé Maxime Médard (17e) pour tourner à 16-6 à la pause. En deuxième période Cheslin Kolbe a inscrit son deuxième essai de la saison (67e) pour permettre à Toulouse de s'envoler, et de résister au retour de Pau avec notamment un essai de Julien Tomas et la pénalité du point de bonus défensif après la sirène (23-19).

Ugo Mola : "J'aimerais qu'on se mette à l'abris plus tôt"

"On doit sceller le score en début de deuxième mi-temps, avec beaucoup d'occasions en première mi-temps, avec un rugby qui nous allait bien, plutôt abouti dans différents secteurs. Une rencontre intéressante et enjouée sur la première partie du match, après ce qui est plus gênant c'est la frilosité dont on a fait preuve en deuxième mi-temps, et malheureusement il nous manque des munitions parce que je nous trouve privés de ballons sur cette deuxième mi-temps. C'est tout de même 4 points, et l'an dernier face au promu à l'extérieur et contre Pau à la maison on avait pris 1 point, du coup on est à +5. On sait très bien qu'on est dans une situation de construction mais il y a beaucoup de positif même si j'aimerais – ne serait-ce que pour ma santé personnelle – qu'on se mette à l'abris plus tôt ".

Lucas Pointud : "on aurait pu se faire rouler dessus à notre tour"

"Je pense qu'il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a su faire, c'est vrai on peut toujours faire mieux, mais Pau a failli accrocher un match nul. On a mis du volume, on s'est peut-être dit à un moment que ça allait passer ou dérouler, et ils nous ont prouvé qu'il ne fallait jamais relâcher la bride, sinon on aurait pu se faire rouler dessus à notre tour... Pour l'instant on a pas perdu de point, on est pas en avance non plus, on se découvre encore un peu, certains n'avaient pas encore joué. Il faut un petit temps pour la cohésion, on va essayer de faire mieux, et en tout cas de ne pas faire moins bien".

Yann David : "Dix dernières minutes difficiles"

"On avait à cœur de ne pas passer à côté de notre premier match à domicile. On a eu dix dernières minutes difficiles mais on va surtout retenir la victoire car cela va nous donner beaucoup de confiance".