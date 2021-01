Top 14 - le Stade Toulousain se déplace à Agen avec de nombreux retours

Le Stade Toulousain se déplace confiant chez le voisin agenais ce samedi pour la 19ème journée de Top 14, journée avancée suite au report des coupes d'Europe. Les Rouge et Noir enregistrent de nombreux retours de blessures dans l'équipe et comptent bien continuer sur leur lancée.

Le deuxième du championnat contre le bon dernier de Top 14. C'est un choc des extrêmes qui nous est proposé ce samedi pour le derby de la Garonne entre un Stade Toulousain flamboyant en championnat, qui reste sur six victoires d'affilée, et une équipe d'Agen en (très) grande difficulté qui a perdu 14 fois... En autant de rencontres cette saison.

Tout va pour le mieux côté Toulousain, avec de nombreux retours de l'infirmerie. Et parmi les retours remarqués, on note la titularisation ce samedi à Armandie de François Cros en troisième ligne et de Cheslin Kolbe à l'aile. Après une fracture au pied et plus de deux mois sans compétition, François Cros a "hâte de retrouver les sensations".

Et avec une septième victoire d'affilée, le Stade Toulousain reprendrait provisoirement la première place de Top 14 avant d'affronter son concurrent direct, La Rochelle, le dimanche 31 janvier.

Pas de quoi s'enflammer pour autant, l'excès de confiance est interdit ce samedi au stade Armandie. "Il faut faire attention, Agen c'est une équipe qui joue", prévient le première ligne Dorian Aldegheri. "Ils ont un gros pack devant, il va y avoir un gros défi physique, je pense qu'ils ont à cœur de faire un match référence".

Le match aller contre Agen (victoire 63-18 de Toulouse), c'était aussi le premier match de Régis Sonnes avec son nouveau staff. Ils ont travaillé depuis, on devrait donc voir un nouveau visage ce week-end" - Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain.

Si l'infirmerie du Stade Toulousain commence à se vider, c'est tout le contraire côté Agenais. 14 joueurs sont forfait pour la rencontre, et les Lot-et-Garonnais vont donc devoir composer avec les absences.

Avant-match dès 17h45 sur France Bleu Occitanie

La rencontre est comme d'habitude à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Avant-match dès 17h45 et coup d'envoi à suivre sur notre antenne dès 18h15.