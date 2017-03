Top 14 : le Stade Toulousain se réveille et bat Lyon 42/26

L'espoir de qualification renaît au Printemps pour le Stade Toulousain. En gagnant contre Lyon, 42/26, une première en 5 rencontres les hommes d'Ugo Mola reprennent espoir pour la fin du Top 14.

Du beau et du bon. Voila le menu présenté ce dimanche par le Stade Toulousain qui recevait Lyon le couteau sous la gorge, la tête au fond du seau et dos au mur, avec sa dixième place du Top 14, loin des habituels standard qualificatifs pour les phases finales. Rien n'est joué mais les ingrédients mis dans l'attaque laissent présager d'autres journées ensoleillées.

Fritz et David out dès la 30me minute

Rentrés pieds au plancher dans la rencontre les Rouge et Noir ont scoré dès la 4me minute par un essai de Julien Marchand imité 12 minutes plus tard par un Alexis Palisson très en cannes et qui allait signer le triplé de l’après midi (16me, 29me, 68me). Pourtant on ne peut pas dire que les toulousains l'aient eu facile, perdant coup sur coup leurs deux centres, le capitaine Florian Fritz et Yann David tous deux tombés au son du protocole commotion, désormais pris très au sérieux par les stadistes.

N’empêche. Avec une conquête conquérante, un Gilian Galan dévastateur (essai à la 35me), un Maxime Médard des grands jours et un Jean Marc Doussaint auteur d'un 100% au pied et roi de l'alternance du jeu, les hommes d'Ugo Mola ont creusé leur sillon 40 minutes durant, virant à la pause avec 20 points d'avance (34/14) et 4 essais à 2.

20 minutes de trou d'air

Au retour des vestiaires on pensait le bonus offensif à portée de main. Las, comme la semaine précédente à Brive, les toulousains ont marqué le pas en ouverture de la deuxiéme mi temps encaissant 2 essais en moins de 10 minutes (Nalaga, 56me et Regard 65me) avant de lancer la contre offensive débouchant sur le troisième essai de Palisson. Un succès mérité et rassurant qui permet à Toulouse de reprendre de l'air au classement mais qui devra être confirmé dès samedi soir à Bordeaux.

"J’espère que l'absence du point bonus ne nous sera pas préjudiciable à la fin de la saison". F. Cros

"je suis très content d'avoir gagné" U. Mola Partager le son sur : Copier

"cette victoire fait du bien pour couper la spirale de défaites" F. Cros Partager le son sur : Copier

Prochain match, samedi 20h45 à Bordeaux Bégles.

Maxime Médard sera ce lundi soir l'invité de club XV sur France Bleu Toulouse