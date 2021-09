Top 14 : de retour à Wallon, le Stade Toulousain "sur ses gardes" avant de recevoir Toulon

Toulouse retrouve son jardin d'Ernest-Wallon ce dimanche pour la deuxième journée du Top 14 face à Toulon. C'est la première fois depuis 18 mois que le stade sera plein.

Le retour du public

Ils sont impatients. Tous autant qu'ils sont. Après une saison presque entièrement disputée à huis clos, les Toulousains vont retrouver 19.000 spectateurs dimanche. "C'est un grand bonheur de les retrouver. On a eu la chance de fêter les titres en fin de saison dernière, on a eu avant goût à la Rochelle et maintenant à notre tour de jouer à domicile. Je pense qu'ils ont autant hâte que nous de retrouver Ernest-Wallon", lâche l'entraîneur des arrières Clément Poitrenaud.

Thomas Ramos abonde : "De l'arrivée du bus à la fin du match, on va prendre énormément de plaisir ensemble je l'espère."

Toulon, bête blessée donc dangereuse

Toulouse retrouve une équipe affrontée en amical il y a deux semaines à Nîmes (victoire 52-10 des Rouge et Noir) et qui a entamé sa saison de Top 14 par un nul à Mayol contre Montpellier. "On est sur nos gardes, il faut de la vigilance. Si on s'endort, ça ne fonctionnera plus", prévient Poitrenaud. "Les bêtes un peu blessées sont toujours les plus dangereuses."

François Cros lui voit un match qui sera "complètement différent. Ils vont arriver avec beaucoup d'intentions chez nous. Le fait de rentrer leurs internationaux va leur faire du bien."

La première de Jelonch ?

Ce dimanche, le public de Wallon va sans doute voir pour la première fois de la saison le troisième ligne Anthony Jelonch toucher ses premiers ballons en rouge et noir. Pour le plus grand bonheur de son copain Antoine Dupont : "J'ai tout fait pour le faire venir. Il y a notre relation d'amitié et il y a aussi le joueur qui performe. Je savais que ce serait une plus-value pour notre effectif et que notre philosophie de jeu allait lui plaire. Évidemment que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le faire venir, en pensant que c'était dans son intérêt à lui aussi."