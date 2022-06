Top 14 : le Stade Toulousain "ultra motivé" pour défendre son Brennus

Le Stade Toulousain reçoit Biarritz ce dimanche soir à Ernest-Wallon pour la 26e et dernière journée de la saison régulière du Top 14. En jeu : une place dans le Top 6 pour disputer les barrages, et si possible à domicile.

Julien Marchand, Antoine Dupont et Cyril Baille veulent terminer le plus haut possible.

Le Stade Toulousain doit finir le travail ce dimanche pour s'assurer une place dans les six et donc disputer les barrages du Top 14. Dans un stade à guichets fermés, les hommes d'Ugo Mola croiseront même les doigts pour jouer ce potentiel barrage à domicile dans une semaine.

Bouilhou : "On va se jeter à 200% dans la bataille"

Après avoir lâché son titre européen, le Stade Toulousain a eu deux semaines pour préparer cette dernière ligne droite en Top 14. "On a perdu notre titre de champion d'Europe les armes à la main. _On a laissé cette coupe à La Rochelle qui le mérite. Il nous reste le Bouclier à défendre. On va se jeter à 200% dans la bataille, avec les forces qu'il reste_. Tous les joueurs se sont bien régénérés. On le voit avec des blessés qui font tout pour revenir le plus vite pour faire partie de l'aventure. Tout le monde est ultra motivé pour défendre ce titre."

Si Toulouse assure une victoire bonifiée, il faudra que le Racing 92, qui reçoit le RCT, et La Rochelle, qui va à Lyon, fassent moins bien pour passer devant et prendre la quatrième place synonyme de barrage à la maison dans une semaine.

L'heure de Paul Mallez, adieux de Médard et Tekori

Privé de Charlie Faumuina (suspendu) et de Dorian Aldegheri (blessé), le staff va faire confiance à Tafili pour débuter puis Paul Mallez à droite de la mêlée toulousaine. "On est préparés à ça toute la saison. On sait que ça peut arriver, on nous en parle... Maintenant, ça arrive. Il faut répondre présent. On est bien entourés, tous les anciens nous guident. Il n'y a pas trop de pression à se mettre. Ce sont des bonnes choses que de pouvoir rentrer dans le groupe", assure le jeune pilier.

Moment d'émotion attendu aussi à Ernest-Wallon ce dimanche soir puisque le club rendra hommage aux joueurs qui s'en vont ou qui prennent leur retraite. Notamment Joe Tekori et Maxime Médard. Le premier sera titulaire, le second remplaçant.

La compo du Stade