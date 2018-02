Toulouse, France

Pas d’emballement. Les discours visant à tempérer de possibles ardeurs après le large succès à Agen (52-25) sont de circonstances. Après avoir décroché un bonus offensif face au dernier et à l’avant-dernier, le Stade Toulousain vu sa forme du moment peut tout de même songer à la passe de trois face à l’antépénultième.

Méric dans le groupe, Ramos à l'ouverture

« On est vraiment en éveil permanent, souligne le manager Ugo Mola. On ne peut pas se permettre de se relâcher, ou encore moins de snober ou d’être présomptueux à ce jeu. La crainte qui peut être la nôtre c’est de penser qu’en jouant à la baballe on puisse avoir un match facile ». Face à des Brivistes 13e qui luttent pour leur survie en Top 14, gare à l’excès de confiance prévient Mola, même si Brive n’a jamais gagné cette saison loin d’Amédée-Domenech.

#STCAB U. #Mola : "Connaissant un peu le staff du @CABCLRUGBY, je suis certain qu'ils ont orienté leur préparation sur le combat. Ils s'accrocheront jusqu'au bout, c'est certain." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 23, 2018

Pour ce match Ugo Mola récupère plusieurs éléments : Cyril Baille, et surtout Anthony Méric, le joker médical d’Antoine Dupont, qualifié à temps pour ce match. Manqueront à l’appel Gaël Fickou retenu avec les Bleus vainqueurs de l’Italie de Leonardo Ghiraldini vendredi soir, et Yoann Maestri qui purge le deuxième de ses trois matchs de suspension. C'est Thomas Ramos qui sera ouvreur au coup d'envoi, Zack Holmes glissant au centre.

Parole à l’attaque

Les Rouge et Noir ont inscrit 13 essais sur les deux derniers matchs (cinq contre Oyonnax et huit à Agen), un jeu enfin rodé et un système que chacun maîtrise plus finement analyse le 3/4 centre Yann David : « On essaie vraiment de le mettre en place depuis le début de la saison, cela commence à peine à payer. On essaie aussi de garder cette régularité et de placer le curseur un peu plus haut à chaque match. Pour l’instant cela nous réussit, mais on ne s’emballe pas ». Tout l’inverse de Brive, plus mauvaise attaque du championnat.

Du ☀️ à Brive pour préparer #STCAB ! On enchaine les touches et les lancements... pic.twitter.com/9IgRJQ4Qmp — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) February 23, 2018

Toulouse pourrait décrocher un troisième point de bonus offensif, ce qu’aucune équipe n’a encore fait cette saison. « Le travail effectué commence à payer, notamment de marquer cinq fois sur ballons de récupération à Agen, insiste Ugo Mola. C’est quelque chose d’ancré dans le fonctionnement du club et nos entraînements ». Reste à le montrer une fois de plus, entre la poire et le fromage.

Stade Toulousain / CA Brive, c'est à vivre dimanche dès 12h30 sur France Bleu Occitanie !

Les compositions :

Stade Toulousain : 15. Médard ; 14. Huget, 13. David, 12. Holmes, 11. Kolbe ; 10. Ramos, 9. Doussain ; 7. Elstadt, 8. Axtens, 6. Cros ; 5. Tekori, 4. Verhaeghe ; 3. Faumuina, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Roumieu, 17, Néti, 18. Fa'asalele, 19. S. Tolofua, 20. Madaule, 21. Méric, 22. Poï, 23. Aldegheri.

CA Brive : 15. Laranjera ; 14. Masilevu, 13. Mignardi, 12. Galala, 11. Megdoud ; 10. Ugalde, 9. Marques ; 7. Waqaniburotu, 8. Hauman, 6. Sanconnie ; 5. Marais, 4. Le Devedec ; 3. Puafisi, 2. Tadjer, 1. Asieshvili.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Devisme, 18. Lagrange, 19. Hirèche, 20. Lobzhanidze, 21. Le Bourhis, 22. Germain, 23. Jourdain.