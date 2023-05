Top 14 : "Le succès est une obligation" pour l'ASM face au Stade Français

L'espoir est mince mais il existe encore, celui d'accrocher une place européenne en terminant dans le top 8 du championnat pour l'ASM. Pour ça les Clermontois doivent tout gagner, y compris ce samedi 5 mai contre le Stade Français à domicile.

"Même si on sait que le top 8 sera très compliqué, il y a plein de chose à aller chercher" estime Christophe Urios, l'entraîneur de l'ASM. Et peu importe les situations personnelles, alors que l'effectif pour la saison prochaine est en train de se décider. "Il me semble que quand on est professionnel, le succès est une obligation" rappelle l'entraîneur. "Que tu restes au club, que tu t'en aille, qu'on ne te conserve pas ... tu dois mettre en place des choses dans la semaine qui te permettent d'avoir du succès."

Retrouver de la fierté

L'enjeu est aussi de terminer dignement une saison très compliquée. "Un honneur, un orgueil, une fierté" énumère l'entraîneur Clermontois. Message reçu par George Moala, le centre tongien de l'ASM pour qui "l'idée c'est de remettre de la fierté sur ce maillot. À la sortie de ces trois derniers matchs on veut pouvoir être fier et aussi rendre fier les supporters et tous les Clermontois." Des supporters au rendez-vous pour l'avant-dernier match de la saison à domicile, le stade s'annonce très bien rempli.

Pour ça l'ASM va pouvoir compter sur des retours précieux. Damian Penaud, Peceli Yato et le capitaine Arthur Iturria. "Un joueur qui rayonne et en qui les autres ont confiance", explique Christophe Urios. Et aussi un retour important pour gagner en qualité sur les touches.

Mettre les points au bon moment

Arthur Iturria, absent un mois, a eu le temps d'analyser le jeu de ses coéquipiers. Il a pu constater "un manque d'efficacité dans les zones de marque." Mais aussi une tendance à vouloir "un peu trop jouer ou se faire plaisir" dans les zones entre-deux sur le terrain. Là où d'autres équipes "ne se font pas chier et tapent dans le ballon".

Face au Stade Français, Arthur Iturria s'attend à retrouver "un gros paquet d'avant, propre en touche et avec des bons mauls". Mais surtout une équipe "qui sait mettre les points au bon moment". Une qualité qui manque cruellement à l'ASM ces dernières semaines.

