Top 14 : le toulousain Antoine Dupont un joueur "hors-norme" pour l'ancien rouge et noir Yannick Jauzion

L'ancien rouge et noir Yannick Jauzion est revenu ce vendredi matin sur la saison du Stade Toulousain en cette veille de finale du Top 14. Il reconnaît que le match "va être compliqué". Mais Toulouse mérite la victoire au vu de leur saison selon lui.

Toulouse, France

Il a remporté 3 Brennus et 3 coupes d'Europe avec les rouges et noirs. Yannick Jauzion s'est confié ce matin au micro de France Bleu Occitanie avant la finale du Top 14 demain, samedi 15 juin, au Stade de France.

Selon lui, "ça va être un match compliqué. La saison a été magnifique pour le Stade Toulousain. Je souhaite qu'il soit récompensé pour cela" explique-t-il.

"Les matchs en coupe d'Europe vont servir demain"

Il le constate les toulousains ont des atouts pour gagner. "Ce qui va faire la force, c'est le collectif, leur capacité de savoir se maîtriser notamment dans le combat sans dépasser les limites et subir des pénalités. Mais ils ont bien appris avec les matchs en coupe d'Europe et ça va servir demain."

L'un des joueurs qui pourrait permettre la victoire : Antoine Dupont. "Il a fait preuve à de multiples reprises cette année d'actions fulgurantes. Après, c'est un joueur qui doit apprendre le poste de demi-de-mêlé, qui doit engranger de l'expérience. Mais cela dit, il a des qualités hors-normes."

Mais attention à ne pas se faire surprendre par les Auvergnats. L'époque de la disette lors des finales est finie selon lui. "Depuis, ils ont gagné au moins un titre. Ils ont approché des titres de coupe d'Europe. C'est une équipe qui a engrangé de la confiance. Et je pense qu'ils sont prêts pour gagner", ajoute Yannick Jauzion.

"Il ne faut pas être trop dans l'émotion"

Cette finale du Top 14 rappelle également des souvenirs à l'ancien trois-quarts du Stade Toulousain. "Ce sont des semaines particulières où l'on sent que tout le groupe est concentré sur un objectif. Les dernières années, parfois, on passait quelques vidéos : le départ d'un joueur, des moments forts dans la saison. Ça marque toujours. Mais après, il ne faut pas être trop dans l'émotion parce que ça peut grignoter le côté performance. Donc, il faut trouver le bon compromis quand on est coach."

Bien sûr demain il suivra la rencontre. Il sera avec sa famille et ses enfants.