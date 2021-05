Top 14 : le pilier toulousain Clément Castets signe au Stade Français

C'est désormais officiel. Clément Castets sera parisien la saison prochaine. Le Stade Français annonce ce lundi la signature du pilier rouge et noir. En quête d'une place de titulaire, Clément Castets va venir renforcer le côté gauche de la première ligne parisienne, en grande difficulté depuis le début de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Clément Castets a été formé à Montpellier avant de rejoindre le club de sa ville natale, le Stade Toulousain, en 2016. Il est parvenu à gagner du temps de jeu au fil des années, mais sans jamais réussir à s'imposer en tant que titulaire indiscutable.

Barré par la concurrence à Toulouse

Cette saison, le joueur de 25 ans est soumis à forte concurrence, avec notamment le pilier gauche du XV de France Cyril Baille et Rodrigue Neti. Le pilier gauche quitte donc le Stade Toulousain avec, pour le moment, un titre de champion de France remporté en 2019. Il lui reste encore un titre européen à aller chercher dans quelques jours, et pourquoi pas un second Brennus dans les prochaines semaines.