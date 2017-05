VIDEO - Top 14 : les adieux de Dusautoir, les aurevoirs pleins d'espoirs de l'Aviron Bayonnais

Le Stade Toulousain n'a pas râté la dernière de la saison et de nombre de ses anciens, à commencer par les adieux de son capitaine emblématique Thierry Dusautoir. Face à ces rouges et noirs surmotivés les Bayonnais n'ont pas démérité malgré le score (40-12). Ils se tournent désormais vers la Pro D2

L'Aviron, encore une fois, n'a pas pesé bien lourd à l'extérieur. Pas de miracle à Toulouse, pas de première victoire en déplacement, pas de premier bonus cette saison. Bayonne a tenté, a montré quelques beaux mouvements collectifs, quelques gestes de classe, et contribuer à rendre le spectacle agréable pour les 17.000 et quelques spectateurs de cette dernière de la saison à Ernest-Wallon, mais avec ses moyens limités et face à des Toulousains qui avaient beaucoup à se faire pardonner, et ne voulaient pas râter la sortie de leurs anciens (Albacete, Steenkamp, McAlister, Tolofua, Johnston + Lamboley, blessé) et surtout du monument du rugby français qu'est Thierry Dusautoir, l'Aviron n'a pu que faire illusion

En Pro D2 avec des ambitions

Les Bayonnais qui terminent derniers de ce Top 14 2016-2017, avec seulement 30 points (6 victoires, 3 nuls, 17 défaites) se tournent désormais vers l'avenir en Pro D2, avec pour ceux qui restent l'envie de regoûter de suite aux phases finales et aux joutes pour la remontée

Une semaine studieuse pour préparer l'avenir

Les Bayonnais ne sont pas encore en vacances. Derniers entretiens, derniers debriefing et derniers jours ensemble pour les joueurs qui vont quitter le groupe (Monribot, Choirat, Lovobalavu, Le Bourhis, Méret, Broster, Whitelock, Khinchagishvili...). Et premiers préparatifs pour la saison prochaine en Pro D2, avec les présentations officielles du nouveau manager général, Pierre Berbizier, et la définition des contours du futur effectif.

Communion pour les adieux du monument

Si Toulouse de son côté a connu sa pire saison de puis 1974, 12e et non qualifié pour les phases finales, les stadistes auront dignement fêté leurs anciens, et surtout les adieux de leur capitaine Thierry Dusautoir. Le Dark Destroyer a eu le droit à une très longue standing ovation à sa sortie du terrain à la 78e minute, avant de recevoir un hommage appuyé et applaudi par tout un stade resté plein une demi-heure après le coup de sifflet final