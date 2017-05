Top 14 : Les aurevoirs de l'Aviron sans Jean Monribot

Bayonne, relégué en Pro D2 la saison prochaine un an après sa remontée en Top 14, joue son dernier match de la saison à Toulouse ce samedi. Pour cet au revoir à l'élite, l'Aviron voudra se faire plaisir en remportant enfin une victoire à l'extérieur. Ce sera sans son capitaine Jean Monribot.

Il a fait ses adieux aux couleurs ciels et blanches, portées pendant 4 ans et dont il a été le capitaine ces 2 dernières saisons, lors de la victoire contre Grenoble (43-35) le samedi 29 avril dernier à Jean-Dauger. Une sortie émue, saluée par un public unanime et dithyrambique au sujet de l'exemplaire blond au casque bleu. Partant vers d'autres rivages, a priori ceux méditerranéens de Toulon, Jean Monribot ne disputera pas les dernières minutes de la saison des ciels et blancs à Toulouse ce samedi 6 mai.

Les adieux du Titi Toulousain

En revanche, côté toulousain, ce match sera celui des adieux de l'emblématique Thierry Dusautoir, autre 3e ligne, autre capitaine exemplaire. Celui du Stade avec lequel il disputera son 344e match professionnel, mais aussi le plus capé de l'histoire XV de France (56 fois en 80 sélections de 2006 à 2015) qui aura, malgré les difficultés des Bleus sur la scène internationale, uni l'ovalie tricolore derrière lui.

Les adieux de Titi "King" Dusautoir et de quelques autres anciens toulousains (Albacete, C. Johnston, Steenkamp) seront une véritable source de motivation pour des Toulousains (12e) éliminés de la course aux phases finales pour la première fois depuis1976 !

Ils ont un petit truc supplémentaire : c'est la der de Dusautoir ! C'est peut-être leur dernière source de motivation et c'est quand même pas mal, parce que c'est un grand joueur, ils auront sans doute à coeur de lui rendre un dernier grand hommage — Romain Martial, ailier de l'Aviron

Romain Martial, ailier de l'Aviron, s'attend à rencontrer des Toulousains hyper motivés pour les adieux de Thierry Dusautoir Copier

L'Aviron avec une microscopique chance de maintien en tête ?

Des adieux que les Bayonnais aimeraient bien, respectueusement, gâcher pour eux aussi finir la saison sur une bonne note, se quitter pour certains (Lovobalavu, Le Bourhis, Choirat, Méret...) sur un sourire en remportant enfin une victoire à l'extérieur cette saison (aucun point pris), et amorcer du bon pied la reconstruction en Pro D2 sous la houlette du nouveau manager, Pierre Berbizier.

Mais comme le rappel l'actuel entraineur en chef Vincent Etcheto, une victoire pourrais aussi permettre aux ciels et blancs de ne pas terminer à la dernière place (si Grenoble perd à domicile contre Lyon sans prendre de bonus) et pourquoi pas être sauvé sur tapis vert ensuite. Très hypothétique, mais toutes les sources de motivation sont bonnes à prendre :

Si Lyon qui a encore quelque chose à jouer (la 5e place qualificative, ndlr) fait quelque chose à Grenoble, que l'on gagne à Toulouse, peut-être qu'on attendra le fameux repreneur du Stade Français... C'est ridicule, mais en même temps c'est une probabilité.

Le manager bayonnais Vincent Etcheto actionne toutes les sources possibles pour motiver ses troupes, y compris l'infime chance de sauvetage sur tapis vert Copier

Les 23 Bayonnais pour la der

Hors l'absence de son capitaine Jean Monribot, mais aussi du flanker All Black Tanerau Latimer, victime d'un KO le week-end dernier, c'est avec une équipe sans réelle surprise que Bayonne se rend en terre occitane.

De son côté le Stade Toulousain doit compter avec de nombreuses absences : Médard, Guitoune, Doussain, McAlister, Fickou, Maestri, Lamboley, Kakovin, Baille, Marchand, Ghiraldini

15. Yoann HUGET - 14. Paul PEREZ, 13. Florian FRIT, 12. Yann DAVID, 11. Alexis PALISSON - 10. Toby FLOOD, 9. Sébastien BEZY - 8. Gillian GALAN, 7. Yacouba CAMARA, 6. Thierry DUSAUTOIR (cap) - 5. Patricio ALBACETE, 4. Richie GRAY - 3. Census JOHNSTON , 2. Christophe Eric TOLOFUA, 1. Gurthrö STEENKAMP

Remplaçants : 16. Peato MAUVAKA, 17. Rodrigue NETI, 18. Jo TEKORI, 19. François CROS, 20. Talalelei GRAY, 21. Samuel MARQUES, 22. Tristan TEDDER, 23. Maks VAN DYK

Arbitre : Maxime CHALON

