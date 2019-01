Top 14 : les bonnes résolutions de la Section Paloise pour recevoir l'UBB

La Section Paloise aimerait que « nouvelle année » rime avec « victoire retrouvée » au moment de recevoir l'Union Bordeaux-Bègles (samedi à 16h30). Pour mettre fin à une série de six défaites en championnat et ne pas jouer à se faire peur lors de cette phase retour.

Pau, France

Période des vœux oblige, on se demande quoi souhaiter à la Section Paloise en ce début 2019. « Des victoires » répond tout simplement Thibault Daubagna. La victoire que les Vert et Blanc (12e) n'ont plus goûté depuis trois mois, c'était face à Perpignan. En face l'UBB arrive en pleine confiance et aimerait bien faire tomber la Section au Hameau pour la cinquième fois de la saison.

🎙 @thidaubagna : « En 2019 nous voulons aller de l’avant, retrouver la victoire et refaire plaisir à notre public. Il faut tirer un trait sur ce mauvais début de saison et rebondir dès samedi face à l’ @UBBrugby »#SPUBB#TOP14#EnVertEtContreTous#GreenTeamSectionpic.twitter.com/CnQMMmYGTu — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) January 3, 2019

Victoire attendue

Au rayon des bonnes résolutions donc, la Section a l'embarras du choix : retrouver la discipline (c'est l'équipe la plus sanctionnée du Top 14), être réaliste près des zones de marque (pas comme à Montpellier), ne pas se brancher sur courant alternatif (pas comme face à La Rochelle)... « C'est vraiment la confiance qui nous fait défaut, résume l'arrière Charly Malié, du coup on n'ose plus tenter des gestes qui l'an dernier nous réussissaient et nous faisaient gagner ». Son capitaine Thibault Daubagna confirme : « _On a des choses à se faire pardonner_, notamment devant notre public, et on a envie de montrer un autre visage, notamment par le jeu. Si j'ai un message à faire passer, c'est de regarder vers l'avant, il y aura des choses meilleures ».

Thibault Daubagna : «Démarrer 2019 mieux qu'on a terminé 2018 » Copier

Gare tout de même à l'adversaire : l'UBB (4e) reste sur quatre victoires de rang en championnat, la dernière avec la manière face au Racing (40-7), et celle d'avant chez le Castres Olympique champion en titre (32-13), à 14 contre 15 pendant près d'une heure. Le capitaine Jefferson Poirot préfère la jouer modeste : « Dire que tout le monde va vouloir gagner au Hameau (phrase de Grégory Patat, l'entraîneur de La Rochelle) c'est manquer de respect à la Section. C'est une équipe qui a d'autres qualités que leur 12e place ne le montre. Alors bien sûr qu'on joue tous les matchs pour les gagner mais on va se déplacer avec beaucoup d'humilité, c'est la meilleure chose pour ne pas passer pour des rigolos ».

Beka Gorgadze avant le déplacement à Pau samedi : "Si on est discipliné, qu'on fait attention à tous les détails, on pourra faire quelque chose à Pau." #SPUBB#TOP14#ILOVEUBBpic.twitter.com/qfgWQ0sbHY — UBB Rugby (@UBBrugby) January 2, 2019

« Et surtout la santé ! »

« On a tous les motifs de motivation pour gagner ce match-là, assure Charly Malié, l'orgueil évidemment, mais aussi le fait qu'une victoire ça représente un aboutissement, une satisfaction. Et ça aussi on en a besoin ». Pour ce match justement, la Section va pouvoir compter sur le retour de deux cadres : le talonneur Quentin Lespiaucq, et le trois-quart centre Julien Fumat. L'infirmerie désemplie et ça aussi c'est une bonne nouvelle, après les retours déjà la semaine passée de Jesse Mogg et Tom Taylor. Sans être une excuse, l'avalanche des blessures lors de la première partie de saison est un des facteurs de ce départ raté.

Charly Malié : « On a besoin de cette victoire » Copier

En face Bordeaux-Bègles se présentera sans son flanker Mahamadou Diaby, suspendu, mais pourra compter sur ses recrues phare : Radradra au centre, Tilsley ou encore Tamanivalu.

Quentin Lespiaucq, de retour avec la Section. © Radio France - Justine Hamon

Section Paloise / Union Bordeaux-Bègles, c'est à vivre ce samedi dès 16 heures pour l'avant-match sur France Bleu Béarn !

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Taylor, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Slade, 9. Daubagna (cap) ; 7. Pesenti, 8. S. Armitage, 6. Mowen ; 5. Ramsay, 4. Delannoy ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq, 1. Moïse.

Remplaçants : 16. Bouchet, 17. Mackintosh, 18. Erbani, 19. Butler, 20. Lebail, 21. Hastoy, 22. Mogg, 23. Corato.

UBB : 15. Ducuing ; 14. Nabuli, 13. Connor, 12. Radradra, 11. Tilsley ; 10. James, 9. Serin ; 7. Roumat, 8. Gorgadze, 6. Woki ; 5. Douglas, 4. Galarza ; 3. Cobilas, 2. Pélissié, 1. Poirot (cap).

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Païva, 18. Cazeaux, 18. Cazeaux, 19. Amosa, 20. Lesgourgues, 21. Meret, 22. Tamanivalu, 23. Tabidze.