Top 14 : Sébastien Bézy de retour avec le Stade Toulousain pour affronter Lyon

Le Stade Toulousain a l'occasion de conforter sa place de leader du Top 14 ce dimanche face à Lyon. Et de distancer un concurrent direct aux phases finales. Pour ce rendez-vous, Ugo Mola pourra compter sur l'international Sébastien Bézy pour composer sa charnière.

Toulouse, France

Après avoir battu le record de matches consécutifs sans défaite en Top 14 sur la pelouse du Stade Français, les Toulousains espèrent bien continuer sur leur lancée. Invaincus depuis fin septembre en championnat, les Rouge et Noir reçoivent Lyon ce dimanche (16h50) à Ernest-Wallon.

Bézy is back

Sa participation était incertaine, mais il sera bien là. Le demi de melée Sébastien Bézy, qui a accompagné le XV de France à Rome sans jouer, sera bien de la partie à Ernest-Wallon pour affronter le LOU. Il a été même aligné d'entrée par les entraineurs toulousains aux côtés de Zack Holmes.

D'un autre côté, il faudra faire sans les internationaux et sans Rynhardt Elstadt. Le Sud-Africain est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. De plus, pendant le match Italie-France, deux Toulousains se sont gravement blessés au genou : le talonneur Leonardo Ghiraldini et le pilier Dorian Aldegheri, sortis tous les deux sur civière.

Les compos

Toulouse - Lyon, le 1er du Top 14 contre le 3e, coup d'envoi à 16h50 ce dimanche 17 mars. Un match à suivre dès 16h20 sur France Bleu Occitanie.