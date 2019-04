Top 14 : les compos de Toulouse - Clermont sont tombées

Toulouse, France

Toulouse ira à Dublin la semaine prochaine affronter l'une des meilleures équipes d'Europe, la province du Leinster. Mais avant ça, le leader du Top 14 va devoir se confronter à l'une des meilleures équipes de France, l'ASM Clermont Auvergne, deuxième du championnat. Cinq points séparent les deux équipes.

Des avants costauds du côté de Clermont

Un match délocalisé au Stadium, on met les petits plats dans les grands quand il s'agit d'une si belle affiche. Près de 33.000 personnes sont attendues et le Stadium sera à guichets fermés pour ce deuxième match délocalisé de la saison.

Le pilier toulousain Cyril Baille sait que dimanche, il va rencontrer ce qui fait de mieux en France question première ligne : "on présente plus l'ASM, on sait les capacités qu'ils ont : très grosse conquête, très grosse mêlée. C'est l'une des meilleures du Top 14, en touche ils sont très forts aussi. En défense ça va piquer, et en attaque aussi."

Sur le banc des Toulousains, un petit nouveau : Sam Matavesi, international Fidjien et joker médical de Julien Marchand au poste de talonneur.

Les compos

🚨 22ème journée de @top14rugby pour les Rouge et Noir !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné par le staff toulousain pour affronter l'équipe de l'@ASMOfficiel, dimanche à 16h50 au Stadium de Toulouse ! #STASM#GoST 🔴⚫️ pic.twitter.com/Y3iAjgGrse — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 13, 2019

