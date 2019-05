Top 14 | Toulouse-Perpignan : la der de William Servat

Toulouse, France

Pas de match à enjeu pour le Stade Toulousain ce samedi face à Perpignan mais des records à faire tomber et un match à réussi pour ceux qui partent.

Les adieux de Servat

Après 25 ans de fidélité, William Servat s'en va et rejoint le staff du XV de France. Piula Faasalele va jouer aussi son dernier match à Ernest-Wallon avant de rejoindre l'adversaire du jour.

En fonction de ce qu'ils montrent face à l'USAP, les hommes d'Ugo Mola et de William Servat pourraient décrocher quelques records : le plus grand nombre de points au classement et le plus grand nombre d’essais et de points marqués en phase régulière.

Les compos

🚨 26ème et dernière journée de la phase régulière de @top14rugby pour les Rouge et Noir !

🚨 26ème et dernière journée de la phase régulière de @top14rugby pour les Rouge et Noir !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné par le staff toulousain pour affronter l'équipe de l'@usap_officiel, samedi à 16h15 au stade Ernest-Wallon ! #STUSAP#GoST 🔴⚫️