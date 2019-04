Top 14 - Les compositions d'équipes pour Bordeaux - USAP

Perpignan, France

L'USAP compte pas mal d'absents et de blessés. En deuxième ligne, après un mois d'absence, Yohan Vivalda est de retour. En troisième ligne, Pierre Reynaud, connaît sa première titularisation en top 14 et sera associé à Shaun Eru et à Mike Faleafa qui succède à Genesis Mamea Lemalu, out jusqu'à la fin de saison.

Si Tom Ecochard est de retour dans l'effectif, c'est Sadek Deghmache qui démarrera la rencontre aux côtés d'Enzo Selponi. Eroni Sau retrouve une place de titulaire à l'aile. Enzo Forletta sera le capitaine de cette équipe.

USAP

15- Julien FARNOUX

14 - Lotima FAINGAANUKU ; 13- Sione PIUKALA ; 12- Adrea COCAGI ; 11- Eroni SAU

10- Enzo SELPONI ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Pierre REYNAUD ; 8- Mike FALEAFA ; 6- Shaun ERU

5- Yohan VIVALDA ; 4- Masalosalo TUTAIA

3- Yassin BOUTEMANI ; 2- Manu LEIATAUA ; 1- Enzo FORLETTA

Remplaçants : 16- Raphaël CARBOU ; 17- Kevin TOUGNE ; 18- Tristan LABOUTELEY ; 19- Karl CHATEAU ; 20- Tom ECOCHARD ; 21- Paddy JACKSON ; 22- Afusipa TAUMOEPEAU ; 23- Eric SIONE