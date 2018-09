Perpignan, France

L'USAP procède à pas mal de changements dans son XV de départ pour le déplacement à La Rochelle. A l'arrière, Julien Farnoux est de retour. Jonathan Bousquet, à l'aile, retrouve aussi une place de titulaire et le rôle de buteur. Plus de trois ans après son dernier match avec l'USAP, Wandile Mjekevu est de retour en sang et or et ce sera au poste de centre. Changement de charnière aussi côté catalan, Tom Ecochard et Paddy Jackson sont sur le banc, Sadek Deghmache et Enzo Selponi commencent la rencontre.

Devant, Mike Faleafa remplace Genesis Mamea Lemalu en troisième ligne centre. Shan Eru intègre la troisième ligne. Masalosalo Tutaia (deuxième ligne) et Yassin Boutemani aussi sont de nouveau titulaires.

USAP

15- Julien FARNOUX

14- Jonathan BOUSQUET, 13- Wandile MJEKEVU, 12- Sione PIUKALA, 11- Eroni SAU

10- Enzo SELPONI, 9- Sadek DEGHMACHE

7- Alan BRAZO, 8- Mike FALEAFA, 6- Shan ERU

5- Berend BOTHA, 4- Masalosalo TUTAIA

3- Sylvain CHARLET, 2- Seilala LAM, 1- Yassin BOUTEMANI

Remplaçants : 16- Raphaël CARBOU, 17- Enzo FORLETTA, 18- Tristan LABOUTELEY, 19- Johannes VAN HERDEEN, 20- Tom ECOCHARD, 21- Paddy JACKSON, 22- Mathieu ACEBES, 23- Gert MULLER

STADE ROCHELAIS