Top 14 - Les compositions d'équipes pour Montpellier - USAP

Perpignan, France

L'USAP et Montpellier se retrouvent dans l'Hérault pour un derby qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs dans l'esprit. Les Catalans ont subi 15 défaites en autant de matchs et ont toujours cette envie et ce besoin de réagir. Le MHR avec son gros budget et son armada d'internationaux a besoin de gagner pour croire encore à la qualification.

L'USAP enregistre, notamment les retours de Julien Farnoux et Mathieu Acébès. David Mélé est titularisé à la mêlée et associé à Enzo Selponi.

USAP

15- Julien FARNOUX

14- Lotima FAINGAANUKU ; 13- Mathieu ACEBES (cap) ; 12- Afusipa TAUMOEPEAU ; 11- Jean-Bernard PUJOL

10- Enzo SELPONI ; 9- David MELE

7- Shahn ERU ; 8- Genesis MAMEA LEMALU ; 6- Mike FALEAFA

5- Yohan VIVALDA ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Yassin BOUTEMANI ; 2- Manu LEIATAUA ; 1- Quentin WALCKER

Remplaçants : 16- Raphaël CARBOU ; 17 - Kevin TOUGNE ; 18- Masalosalo TUTAIA ; 19- Berend BOTHA ; 20- Karl CHATEAU ; 21- Tom ECOCHARD ; 22- Jonathan BOUSQUET ; 23- Gert MULLER

MONTPELLIER

Vivez le match Montpellier - USAP sur France Bleu Roussillon dès 17 heures.