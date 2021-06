Top 14 : Les Hauts de France, une terre de champions du futur?

Ce travail de fond devrait permettre dans les prochaines années à l'un de ces 2 clubs de quitter ce 4ème échelon national pour aller voir plus haut. La Ligue de rugby des Hauts de France peut aujourd'hui au total s'appuyer au total sur 64 clubs et environ 9000 licenciés avec une priorité : la formation des jeunes.

3 nouvelles écoles de rugby

Guillaume Blanc, le secrétaire général de la Ligue des Hauts de France est convaincu que ce travail va porter ses fruits dans les prochaines années: "Notre nombre de licenciés est stable depuis 2 ans malgré la situation sanitaire. Nous avons réussi à ouvrir 3 nouvelles écoles de rugby dans la région. Le développement est très positif".

Guillaume Blanc le secrétaire général de la Ligue de Rugby des Hauts de France Copier

Belle après-midi de Rugby à Marcq en Baroeul - Charley Sylvain

Le Lille Métropole Rugby, locomotive novatrice du rugby nordiste

Le LMR, dont les installations, toutes neuves, sont basées près de l'hippodrome de Marc-en-Baroeul fait figure d'élève modèle dans la région. Le club a gagné une centaine de licenciés ces derniers mois. Pour entretenir cette progression,Les dirigeants nordistes ont la volonté de toucher un public très large: du baby rugby pour les 3-6 ans au Rugby à toucher qui permet de pratiquer la discipline, sans plaquage et avec mixité, en mode loisir.

Le Baby Rugby et le Rubgy à toucher

Grégory Delpierre est le responsable de l'école de rugby de Marcq en Baroeul : "nous avons battu nos records cette saison. On a, par exemple, beaucoup de demandes pour le Baby Rugby. Ce qu'on aime c'est de voir les sourires des parents et des enfants. On a aussi la chance d'avoir des éducateurs diplômés, et on prend le temps d'apprendre les bons gestes pour ne pas se blesser et ne pas blesser l'adversaire. Et conséquence positive de tout cela, on a beaucoup de mamans qui se sont inscrites au Rugby à toucher."

Le Lille Métropole Rugby fait recette © Radio France - Charley Sylvain