Top 14 : les internationaux Yoann Maestri et Jean-Marc Doussain vont quitter le Stade Toulousain

En fin de contrat en juin 2018, le deuxième ligne Yoann Maestri et le demi d'ouverture Jean-Marc Doussain ne seront pas toulousains la saison prochaine. Les deux internationaux, membres de la liste Elite, ne se sont pas mis d'accord avec le club pour une prolongation annonce le Stade Toulousain dans un communiqué

"Nous avons longuement discuté avec Jean-Marc et Yoann lors de multiples rendez-vous. Nous ne sommes pas parvenus à un accord, et ils défendront d’autres couleurs la saison prochaine..... cela fait désormais partie du rugby." ExpliqueDidier Lacroix le nouveau président du Stade Toulousain engagé dans une politique de renouvellement des cadres et des générations

La Rochelle et Lyon prochaines destinations ?

Capitaine du XV de France battu 28-23 à Lyon ce mardi par les All Blacks Yoann Maestri, 29 ans, était arrivé à Toulouse en provenance de Toulon en 2009. Avec le Stade Toulousain il a remporté deux titres de champion de France (2011-2012) et un de champion d'Europe (2010). Il pourrait s'engager avec La Rochelle

Formé au club Jean-Marc Doussain a intégré l'effectif professionnel en 2009. Agé de 26 ans il a disputé la finale de la coupe du Monde 2011 en Nouvelle Zélande . Il pourrait rejoindre le club de Lyon pour la saison 2018-2019