Top 14 : Castres éliminé, Montpellier et la Rochelle qualifiés... ce qu'il faut retenir de la dernière journée

Ce samedi marquait la fin de la saison régulière de Top 14 et la journée se termine avec une surprise, l'élimination de Castres après sa défaite (22-11) face à Toulon. En barrages, le Racing 92 recevra La Rochelle, et Lyon accueillera Montpellier. Clermont et Toulouse sont qualifiés d'office.