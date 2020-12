Top 14 : les réaction de la Section Paloise après la victoire contre le Stade Français (29-27)

La Section Paloise a mis fin à une série de six défaites consécutives en Top 14 en venant à bout du Stade Français ce dimanche soir au Hameau (29-27). Réactions après ce succès de Charly Malié, Martin Puech et Thomas Domingo au micro de France Bleu Béarn Bigorre.

À la faveur d'un essai de Quentin Lespiaucq à deux minutes de la sirène, et d'une ultime séquence défensive héroïque, la Section Paloise s'est offert le Stade Français ce dimanche soir au Hameau, 29-27, pour mettre un terme à plus de deux mois de disette. Il y avait au coup de sifflet final dans les rangs béarnais de la joie bien sûr, mais aussi du soulagement, et la lucidité d'avouer que tout n'a pas été parfait, loin de là.

Charly Malié, arrière de la Section Paloise : "Envie de redonner de la joie à nos supporters"

"On a de toute façon montré un autre visage, un meilleur visage de la Section Paloise. Le scénario est en notre faveur, mais il reste des petites erreurs qu'on doit gommer qui nous font mal en fin de première mi-temps. On a besoin de résultats pour gommer ces erreurs, pour reprendre confiance. On a envie de redonner de la joie à nos supporters, qui comme nous sont abattus depuis un certain temps, j'espère qu'on va retrouver un bel engouement. On a peut-être trop joué mais c'est dans notre ADN, on s'est demandé entre joueurs ce qu'on voulait, et la réponse c'est se faire plaisir, se faire des passer et jouer, donc il faut tendre vers ça, on a les arguments pour y arriver".

Martin Puech, 3e ligne et capitaine de la Section Paloise : "Nous les joueurs sommes les initiateurs de cette situation"

"_Très heureux parce que cela faisait longtemps qu'on attendait ce moment, il y a eu beaucoup d'émotions, surtout avec ce scénario. Quand Baptiste Pesenti prend son carton rouge (55e, NDLR), beaucoup de monde nous donnait perdant, mais le banc a été excellent, tous les entrants ont énormément apporté, et c'est ce qui nous permet de gagner, malgré un arbitrage que je trouve plus que limite... Il s'est passé beaucoup de choses en interne, avec le staff, on était obligé de proposer quelque chose de fort sur ce match, parce que nous les joueurs, sommes les initiateurs de la situation, il fallait prouver que nos choix n'étaient pas n'importe quoi, on devait une réponse au public palois_".

Thomas Domingo, co-entraîneur de la Section Paloise : "On aurait pu se brûler les ailes à vouloir trop jouer"

"Il y a forcément du soulagement, les gars se sont vraiment accrochés pour aller la chercher avec les tripes, alors on va certes retenir la victoire, mais aussi beaucoup d'approximations sur certaines séquences, des hésitations, on est vite en difficulté. On aurait pu se brûler les ailes à vouloir trop jouer, ou surjouer, il va falloir trouver le juste milieu pour jouer les coups intelligemment, et sortir des moments faibles par d'autres options".