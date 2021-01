Top 14 : les réactions après la victoire de la Section Paloise à Lyon (17-18)

La Section Paloise voulait se racheter après la défaite à la maison face à Brive, elle l'a fait de la plus belle des manières en s'imposant ce samedi sur la pelouse du LOU, 17-18, grâce à des points au pied de Samuel Marques et Antoine Hastoy.

Discipline, défense, occupation. La recette est vieille comme le monde, mais c'est encore la plus efficace quand il s'agit de remporter un match de rugby à l'extérieur. La Section Paloise a parfaitement appliqué ce triptyque pour gagner à Lyon, 17-18, grâce à six pénalités - 4 de Marques, deux d'Hastoy - quand son adversaire a inscrit deux essais. Les Béarnais quittent Lyon avec quatre points très précieux pour mettre à distance leurs concurrents directs pour le maintien.

Samuel Marques, demi de mêlée de la Section Paloise : "On a su faire preuve de confiance en nous"

"Depuis le début de la saison la gestion et les sorties de camp nous font mal, ce soir on a su faire preuve de confiance en nous, ça a marché et on peut en être satisfait. C'est l'image qu'il faut montrer. Défensivement on a été hésitant contre Brive, alors le mot de la semaine c'était de monter fort, et ça a marché... Il y a eu quelques brèches mais derrière il y a toujours eu de la solidarité pour les récupérer. Il y a bien sûr encore des choses à travailler, mais c'est toujours plus simple de le faire calmement, après une victoire à l'extérieur, que comme la semaine dernière à broyer du noir."

Paul Tito, co-entraîneur de la Section Paloise : "En ce moment c'est un peu les montagnes russes"

"C'est une grande victoire pour la Section ! On a joué un rugby intelligent, nos charnières ont pris de bonnes décisions, toujours en remettant la pression sur Lyon... Il faudrait qu'on arrive à faire ça plus souvent; parce qu'en ce moment c'est un peu les montagnes russes. On avait insisté sur la discipline, ça a été mieux mais on fait encore des fautes stupides, il faudra corriger ça, mais à part ça le rugby c'est simple : si tu fais bien toutes les petites choses, la conquête, la rigueur, ça gagne à la fin".

Quentin Lespiaucq, talonneur de la Section Paloise : "On n'a rien donné facilement"

"On est plus qu'heureux même si ça n'efface pas la défaite de Brive. L'état d'esprit affiché, notamment dans les dix dernières minutes, cette réponse, ça fait du bien. On les a fait douter, on les a poussé à la faute, et ça nous fait gagner le match, sans jamais rien donner facilement et c'est ça qui me rend le plus fier. "