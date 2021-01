Top 14 : les réactions de la Section Paloise après la défaite contre Clermont (42-31)

La Section Paloise s'est lancée à l'assaut de l'ASM à un rythme échevelé ! Trois essais inscrits par les Béarnais en moins de 20 minutes – Hastoy (8e), Barrett (9e) et Rey (19e) – et une volonté incessante de déplacer le ballon. Clermont a su laisser passer l'orage et se nourrir de l'indiscipline et des nombreux placages manqués par les Vert et Blanc pour refaire son retard et prendre un avantage finalement définitif à l'heure de jeu en marquant cinq essais au total. La Section a des regrets, mais va vite avoir l'occasion de se racheter, à Bayonne le week-end prochain puis face à Brive dans quinze jours.

Lucas Rey, talonneur et capitaine de la Section Paloise : "On n'a pas été très intelligents sur ce match mais tout n'est pas à jeter"

"On a tout fait : on les a mis à mal et en même temps on leur donne le reste... Plutôt content de l'entame même si après les deux premiers essais on se dit de rester tranquille parce qu'il n'y a que dix minutes de jouer, mais il y a peut-être à peine un tout petit relâchement, et contre une équipe comme ça, des individualités comme ça, ça donne des placages manqués ou subis et après ça va trop vite pour revenir. Il y a vraiment des détails défensifs et de gestion de match à régler pour ne pas prendre des points aussi facilement sur des sorties de camp ou ce genre de choses, ils restent grâce à ça trop facilement dans le match... On n'a pas été très intelligents sur ce match mais tout n'est pas à jeter pour les quinze prochains jours qui vont être importants".

Julien Fumat : "Pas un problème de manque de rythme"

"On fait une grosse entame, on savait qu'ils sortaient de plusieurs matchs difficiles et nous on avait aussi besoin de ça pour se rassurer, seulement on s'écroule après 20 minutes... On commence à faire des fautes, à manquer des placages, et on les fait revenir, ils se remettent très vite en confiance et deviennent difficiles à contenir. Ce n'est pas un problème de manque de rythme vu comme on termine, en étant capable de multiplier les temps de jeu, c'est vrai qu'à ce moment-là on est bons jusque dans leurs 22 mètres voire leurs quinze mètres mais après on perd de la maîtrise, c'est notre péché depuis quelques temps déjà..."

Julien Fumat a trouvé plusieurs brèches dans la défense auvergnate. © AFP - Gaizka Iroz

La Coupe d'Europe entre parenthèses, et deux matchs de Top 14 cruciaux à la place

En raison du contexte sanitaire, notamment en Grande-Bretagne, la Coupe d'Europe de rugby va se mettre à l'arrêt. Deux semaines que la Ligue Nationale de Rugby (LNR) compte mettre à profit pour rattraper des matchs en retard d'une part, et avancer une journée qui se retrouvera en doublon du Tournoi des Six Nations de l'autre. Ainsi le week-end prochain la Section Paloise rattrapera son match de la 13e journée sur la pelouse de Bayonne. Le week-end suivant, les Palois recevront Brive pour cette 19e journée avancée.

Reste à officialiser ces décisions, pour la forme, même si Bernard Pontneau, le président de la Section Paloise, confirme la tournure des événements à demi-mots sur France Bleu Béarn Bigorre : "Ça laisse de la place au championnat et effectivement il n'est pas difficile de déduire que ça sera pour un match face à un voisin proche qu'on n'a pas pu jouer, puis une deuxième journée qui s'enchaînera". Deux confrontations face à deux adversaires directs dans la lutte pour le maintien que Bernard Pontneau attend déjà : "Ça ne nous laisse pas le choix, ce seront deux matchs à gagner, surtout après celui de Clermont... Les objectifs sont très clairs".