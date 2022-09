Top 14 : La Rochelle file en tête, Toulouse trébuche, les résultats et le classement après la 3e journée

La Rochelle enchaîne une troisième victoire, lors de cette 3e journée du championnat du Top 14. Le Stade toulousain en revanche, ne suit pas. Lyon cale face au Racing, Montpellier tente de rester au contact et l'UBB, de son côté, enclenche enfin le compteur.

L'UBB se rassure face à Castres (33-12)

Inefficaces devant l'en-but tarnais, les Bordelais sont parvenus à vaincre le Castres Olympique grâce à 23 points au pied de Maxime Lucu, Mathieu Jalibert et Zack Holmes samedi, en ouverture de la troisième journée de championnat. Une rencontre polluée par de nombreuses pénalités de chaque côté. Même s'ils se sont employés à multiplier les temps de jeu, les Bordelais n'ont pas su transformer leurs attaques en actions gagnantes, si ce n'est après la sirène. Reste qu'après deux défaites, l'UBB parvient enfin à remporter un match.

Montpellier se fait peur à Brive (26-31)

C'est un premier match à l'extérieur dans la besace du champion de France en titre. Brive enregistre de son côté son deuxième revers consécutif dans son Stadium. Cependant, les Héraultais n'ont fait la différence que dans les 20 dernières minutes, face à des Brivistes qui leur ont longtemps tenu tête. Il aura fallu au MHR attendre un contre heureux de son deuxième ligne Nicolaas Janse Van Rensburg en fin de match pour prendre un ascendant finalement décisif.

Le Racing se rachète contre Lyon (32-19)

Battu à Bayonne, le Racing a pris sa revanche contre Lyon et a rendu hommage à Vakatawa, récemment contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques. Les Parisiens ont dominé la première période et au retour des vestiaires, les Lyonnais sont restés trop indisciplinés et approximatifs pour renverser le score, malgré un troisième essai et dix dernières minutes stériles devant la ligne adverse. Russell a su profiter des fautes lyonnaises pour enquiller les pénalités (5 sur 5) et assurer la victoire du Racing.

Bayonne cède contre le Stade français (26-16)

Le Stade français s'est fait peur contre Bayonne, samedi. Longtemps brouillon, le club parisien aura dû attendre le dernier quart d'heure pour faire basculer le match en sa faveur. Les Bayonnais auront mené 50 minutes avant de céder. Cruel pour les Basques qui n'ont pas démérité.

La Rochelle se promène à Perpignan (43-8)

La marche était trop haute pour les Catalans. À Marcel-Deflandre, Perpignan n'a pas fait le poids face au Champion d'Europe. Au terme d'une rencontre à sens unique de la première à la dernière minute, les Rochelais n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire. Au total, les Maritimes ont inscrit pas moins de 8 essais. Malgré un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps, les Catalans repartent les valises pleines.

Pau fait tomber Toulouse (26-16)

Leader du Top 14 à l'entame de la troisième journée du championnat, Toulouse est tombé sur le terrain de Pau, samedi, grâce notamment à un doublé de leur ailier australien Jack Maddoks. Après une première demi-heure ennuyeuse et beaucoup d'indiscipline et de maladresse de part et d'autre, le carton rouge infligé à Richie Arnold à la 52e pour un plaquage dangereux, laissant les Toulousains à 14 contre 15, a été le tournant du match. Le Stade s'incline donc pour la première fois, cette saison, laissant la première place du Top 14 au Stade Rochelais.

Toulon s'impose de justesse contre Clermont (30-29)

Dans une fin de match électrique, Toulon s'est imposé d'un fil contre Clermont. Une rencontre marquée par le retour de Mathieu Bastareaux, dix mois après s'être écroulé sur cette même pelouse du stade Mayol. Dominants dès les premières minutes, les Toulonnais ont d'abord manqué de précision offensivement et de solidité défensivement sur les rares incursions clermontoises. Les Auvergnats avaient pourtant offert plusieurs munitions à cause notamment d'un mauvais timing en défense marqué par trois pénalités concédées pour hors-jeu. Après la demi-heure de jeu, le RCT a enfin accéléré. Dans une fin de match irrespirable, Toulon a finalement gardé son avantage s'offrant une victoire précieuse, pour le retour de Bastareaud à Mayol.

