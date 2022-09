Top 14 : Toulouse prend la tête du championnat, Montpellier et La Rochelle complètent le podium

En clôture de la 4e journée du Top 14, ce dimanche, Clermont a fait chuter le leader La Rochelle, qui se retrouve à la troisième place du championnat. Toulouse prend la tête du classement, et Montpellier est second après avoir écrasé Pau.

Montpellier écrase Pau (43-17)

Solide en première période, puis impressionnant en seconde, le MHR a fait honneur à son statut : six essais, un point de bonus offensif, une démonstration devant Pau et une première place temporaire au classement. Si elle a été chipée quelques heures plus tard par Toulouse, les hommes de Philippe Saint-André peuvent avoir le sourire.

Le champion de France en titre s'est appuyé sur sa supériorité physique et collective pour dompter la Section, pourtant tombeur de Toulouse il y a une semaine. Les Héraultais, qui restent sur trois succès consécutifs, iront justement se frotter aux Toulousains dans une semaine.

Perpi' souffle ses bougies (19-13)

Pour son 120e anniversaire, l'Usap a mis les petits plats dans les grands. Malgré la pluie torrentielle, le club catalan a dompté Toulon, décrochant ainsi son premier succès de la saison. "On avait pas mal de pression. C'était urgent de réagir. Il fallait gagner à tout prix. La manière, on s'en foutait un peu. Ce qui est important, c'était les quatre points", a d'ailleurs admis le troisième ligne Alan Brazo au terme d'un match âpre face à des Varois peu inspirés.

L'UBB se réveille trop tard à Bayonne (20-15)

Rien ne va plus à Bordeaux. Son succès contre Castres, la semaine dernière, est déjà oublié : cette fois, l'UBB a trébuché contre les Bayonnais, son troisième revers en quatre journées. Pour un prétendant au titre auto-proclamé, ça fait mauvais genre.

Après le Racing 92, c'est donc un autre cador qui vient se casser les dents sur le promu Basque. L'Aviron, au courage, a su résister au retour des coéquipiers de Matthieu Jalibert (10 points, dont un essai) en fin de partie. Les hommes d'Urios n'ont pu que ramener un bonus défensif.

Le Lou croque Paris (33-27)

Porté par son étoile, le Géorgien Davit Niniashvili, auteur de deux essais, et sur son buteur Fletcher Smith (18 points, dont un essai), Lyon a mis un terme à deux revers de rang en dominant le Stade français, samedi. Secoué par des Parisiens accrocheurs, les Lyonnais ont été trop indisciplinés mais ont su tenir bon.

Castres invaincu à domicile (12-6)

Castres, tombeur de Brive dans la difficulté, s'est fait peur, mais le CO est parvenu à prolonger son invincibilité à domicile, qui dure depuis décembre 2020. "Nous nous sommes rassurés avec cette victoire. Gagner à la maison, rester invaincu à domicile, c'est très important. Maintenant, on sait que si on veut se qualifier dans les six, il faudra aller chercher des points à l'extérieur", a réagi le pilier tarnais Wayan de Benedittis.

Toulouse prend le pouvoir (37-10)

Une semaine après avoir trébuché à Pau, le Stade toulousain s'est vengé en passant ses nerfs sur le Racing 92 : les Rouge et Noir ont inscrit quatre essais par Emmanuel Meafou (23e), Matthis Lebel (32e), Ange Capuozzo (65e) et Sofiane Guitoune (74e), tout en muselant les Ciel et Blanc, limités à trois petits points en seconde période.

Grâce à ce succès, les coéquipiers d'Antoine Dupont s'installent tout en haut du Top 14. Dominés par Bayonne, les Racingmen, usés voire surclassés à Toulouse, cherchent encore leur premier succès loin de l'Arena.

Clermont inflige sa première défaite à La Rochelle

En clôture de cette journée, Clermont a battu le leader La Rochelle 22-13 sur sa pelouse. Clermont a mené au score pendant la plus grande partie du match avec deux essais d'Arthur Iturria dès la troisième minute et Irae Simone une demi-heure plus tard. Mais La Rochelle est revenu grâce à Dillyn Leyds au pied et à un essai de Yoan Tanga à l'heure de jeu. Jules Plisson est alors entré en scène pour marquer trois pénalités dans les dix dernières minutes, et permettre à son équipe de prendre le large.

Au classement, La Rochelle est troisième après avoir perdu la tête du classement, et Clermont remonte à la quatrième place.

Tous les résultats de la 4e journée du Top 14