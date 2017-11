Top 14 : les résultats et le classement de la 10e journée

La 10e journée de Top 14 pourrait redistribuer samedi les cartes en tête du classement en plein doublon alors que Montpellier, qui reçoit Toulouse, est en embuscade derrière le leader Lyon, qui se déplace à Clermont. Le choc oppose Toulon au Racing 92 dimanche.

Révélation de ce début de saison, le LOU joue sa place de leader. Car il ne dispose plus que d'un point d'avance sur Montpellier après son premier revers en près de deux mois à Gerland face à La Rochelle (15-19). Un bien maigre matelas à l'heure d'enchaîner les rencontres face à la plupart des cadors du Top 14. A commencer par le champion de France en titre, certes amoindri par les absences de ses internationaux et les blessures, mais qui compte bien retrouver un classement conforme à son statut et a montré son caractère à Montpellier (24-28).

Faux pas interdit pour la Section au Hameau où elle a perdu lors de ses deux derniers matchs à domicile face à Montpellier (16-22) et au Stade Français (23-25). L'adversaire est cette fois plus abordable même si les Brivistes ont enfin abandonné leur costume de lanterne rouge après leur victoire étriquée face aux Parisiens (20-19).

Comme le MHR, les Maritimes sont en embuscade derrière le LOU et se verraient bien réitérer leur coup de la saison dernière dans le Tarn pour enchaîner une sixième victoire de rang toutes compétitions confondues. Mais le CO, revenu revigoré d'Oyonnax où il a décroché sa première victoire à l'extérieur (32-19), sait bien qu'une deuxième défaite à la maison pourrait être rédhibitoire pour ses ambitions de qualification.

Encore plus amoindri par le doublon après le départ de Sébastien Taofifenua avec le XV de France, l'UBB veut oublier une défaite dure à avaler à Toulouse (37-38). Et Agen, qui s'est donné un peu d'air en réussissant l'exploit à Armandie face à Toulon (26-24), risque d'en faire les frais.

Choc au sommet à l'Altrad Stadium. Accroché par Clermont il y a deux semaines, le MHR de Vern Cotter a cette fois une occasion rêvée de prendre la tête du Top 14 en cas de revers de Lyon. Mais Toulouse, qui ne compte que deux sélectionnés avec le XV de France (Dupont, Huget), est beaucoup mieux préparé cette saison à affronter la période de doublons.

Battus de justesse à Brive, les Parisiens peuvent creuser l'écart avec le bas du classement en cas de victoire face à la lanterne rouge qui reste sur six défaites consécutives.

Malheur au vaincu qui risque de se retrouver éjecté du wagon des places qualificatives à l'issue de ce choc à Mayol. Avantage pour le RCT, intraitable à domicile cette saison et déterminé à se racheter après avoir été battu sur le fil chez le mal classé Agen. Mais le Racing a prouvé face à Pau (23-20) et à l'UBB (29-13) sa capacité à retourner des situations délicates...

