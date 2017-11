Top 14 : les résultats et le classement de la 11e journée

Montpellier se déplace sur la pelouse du Racing pour espérer conserver sa place de leader du Top 14 alors que son dauphin Lyon accueille Toulouse en clôture de la 11e journée.

Les matches de la journée

Le classement

Castres - Toulon

Un faux-pas à Castres ressemblerait fort à une sortie de route pour le RCT. Car après deux défaites de rang à Agen (24-26) et face au Racing à Mayol (29-40), un troisième revers ferait décrocher le RCT au classement. Le CO est lui dans la dynamique opposée avec trois succès consécutifs et ne se privera pas d'enfoncer les Varois alors qu'une nouvelle victoire le relancerait totalement dans la course à la qualification.

Agen - Stade Français

Un peu plus d'air pour Agen ? Revenus avec des regrets de Bordeaux (23-33), les Lot-et-Garonnais ont pour impératif de s'imposer à Armandie où ils ont déjà perdu trois fois. Une victoire leur donnerait un peu plus de marge sur la zone de relégation et les rapprocherait des Parisiens qui restent sur une victoire étriquée face à la lanterne rouge Oyonnax (39-35).

Bordeaux-Bègles - Brive

Après avoir relevé la tête face au SUA, l'UBB a pour ambition d'enchaîner face au mal classé Brive pour consolider sa place dans le wagon des places qualificatives.

La Rochelle - Pau

Les Maritimes ont une grosse carte à jouer à Marcel-Deflandre. En repartant de l'avant après avoir mis fin à Castres (15-31) à une série de cinq victoires de rang en championnat et Coupe d'Europe, ils pourraient réduire leur écart sur le leader Montpellier. Mais attention à la Section en manque de points et qui s'est imposée deux fois à l'extérieur cette saison.

Oyonnax - Clermont

Revigorée par le point de bonus défensif arraché au Stade Français, la lanterne rouge va tenter de mettre fin, face au champion en titre, à sa descente aux enfers après sept défaites consécutives. Très diminués par les absences et les blessures, les Auvergnats ont toutefois flairé le bon coup qui pourrait les ramener à une place plus conforme à leur rang.

Racing 92 - Montpellier

Triomphal à Mayol, le Racing 92 a signé la meilleure opération du week-end dernier et a une occasion rêvée de s'ancrer solidement aux avants-postes s'il enchaîne un quatrième succès de rang face au leader. Un leader qui vendra toutefois chèrement sa peau alors que Lyon a la possibilité de lui repasser devant.

Lyon - Toulouse

Défait par La Rochelle et Clermont, le LOU doit repartir de l'avant face à une autre grosse écurie du Top 14, le Stade Toulousain, faute de quoi il rentrerait définitivement dans le rang. Mais la simple perspective de reprendre la tête en cas de victoire bonifiée, si jamais Montpellier perd dans le même temps sans point de bonus, devrait suffire à porter les hommes de Pierre Mignoni.

(avec AFP)

