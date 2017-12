Top 14 : les résultats et le classement de la 12e journée

Programme alléchant pour le retour des internationaux et avant une parenthèse européenne de deux semaines : la 12e journée du Top 14 s'ouvre ce samedi par un duel entre les deux premiers, La Rochelle et Montpellier, et se termine le lendemain par le derby francilien Stade Français - Racing 92.

Les matches de la journée

Le classement

La Rochelle - Montpellier

Montpellier est de nouveau en danger: s'il a sauvé sa première place le week-end dernier malgré sa défaite sur le terrain du Racing 92 (0-26), il en serait cette fois dépossédé à coup sûr en cas de nouveau revers. Car le MHR se rend cette fois sur le terrain de son dauphin rochelais, deux points derrière et toujours invaincu à Marcel-Deflandre cette saison. Qui plus est privé en deuxième ligne de Jacques Du Plessis et Paul Willemse, le leader, en difficulté à l'extérieur, doit néanmoins se rassurer avant un nouveau déplacement, capital en Coupe d'Europe sur le terrain des Glasgow Warriors la semaine prochaine.

Toulouse - Castres

Cette rencontre oppose deux des équipes en forme du moment. Le CO a en effet remporté ses quatre derniers matches pour remonter dans le wagon des six qualifiés après un début de saison hésitant, alors que Toulouse vient de frapper un grand coup en s'imposant sur le terrain de Lyon (17-9), surprise du début de saison. A confirmer pour s'arrimer un peu plus dans le Top 6 et se rapprocher, sans doute, des deux premières places synonymes de demi-finales directes.

Brive - Oyonnax

Six points pris pendant la période des doublons (une victoire, un nul et une défaite) ont permis à Brive de laisser sa dernière place à... Oyonnax. Match capital donc dans l'optique du maintien pour les deux équipes. Les "Oyomen" l'abordent également sur la pente ascendante après avoir mis fin, contre Clermont (37-37) et en remontant un retard de dix-neuf points, à une série de neuf défaites dont sept en championnat.

Pau - Bordeaux-Bègles

Oublier un mois de novembre morose pour rester au contact du Top 6. Béarnais et Girondins n'ont en effet remporté qu'un seul de leurs quatre derniers matches (trois défaites pour Pau, deux pour l'UBB). Dans son stade du Hameau rénové et agrandi, la Section semble cependant jouer un peu plus gros: avec six points de retard sur le Top 6, une troisième défaite à la maison compliquerait son rêve de qualification.

Toulon - Lyon

Plus de temps à perdre: l'inhabituelle patience dont fait preuve Mourad Boudjellal pourrait avoir ses limites en cas de quatrième défaite de rang de Toulon, la deuxième à Mayol. Surtout, le RCT de Fabien Galthié, légèrement tendu comme en témoigne son altercation avec le manager de Castres Christophe Urios samedi dernier, pourrait alors voir s'éloigner le wagon des qualifiés. Trois revers, c'est également la série en cours pour le LOU, rentré dans le rang en novembre après un début de saison exceptionnel. Qui brisera sa spirale négative?

Clermont - Agen

Objectif cinq points: à quatre longueurs du Top 6 après avoir dilapidé à Oyonnax (37-37) une avance de dix-neuf points, l'ASM, championne de France en titre, doit faire le plein face au promu malgré une infirmerie pleine (Lopez, Laidlaw, Chouly, Nakaitaci...). De son côté, le SUA se déplacera sans pression et sur une bonne dynamique (deux victoires en trois matches).

Stade Français - Racing 92

Comme on se retrouve: sept mois après un derby particulièrement épicé (27-23 pour le Stade Français) par l'épisode de la fusion mort-née, les Parisiens accueillent de nouveau les banlieusards. Mais sur une dynamique différente: lancés le 30 avril dernier dans une fin de saison en boulet de canon, ils sont cette fois assez mal en point, plus proches de la dernière place (huit longueurs derrière) et que de la sixième (onze). Une quatrième défaite en cinq matches et l'opération maintien se préciserait. Le Racing, lui, n'est pas dans cet état d'esprit, puisque ses quatre succès de suite l'ont ancré dans le Top 6.

