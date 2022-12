Top 14 - Les résultats et le classement de la 13e journée du championnat

Le championnat de Top 14 reprend ce week-end avec une 13e journée placée sous le signe des "derbys", ces confrontations entre des clubs voisins à l'image de Brive qui reçoit Clermont, ou encore de Bayonne qui se déplace à Pau et le racing qui accueille le Stade Français en clôture ce dimanche.

Toulon large vainqueur de Lyon

Ce jeudi, le traditionnel "Boxing Day" avant Noël a débuté sur la pelouse de Toulon. Le RCT, qui restait sur deux défaites à domicile, s'est imposé avec la manière face à Lyon 21à 3.

Brive et Pau jouent gros

Le CA Brive espère bien redresser enfin la barre face à l'ASM dans le derby du Massif central. Brive aligne une belle équipe pour ce derby, avec une charnière internationale et expérimentée Lobzhanidze-Sanchez, mais aussi le retour du septiste Aaron Grandidier, face à Clermont, 10e.

La Section Paloise accueille l'Aviron Bayonnais pour un match à enjeu pour les deux équipes séparées par cinq places, mais seulement quatre points au classement. Des Bayonnais invaincus à domicile mais qui ne sont imposés qu'une seule fois à l'extérieur et des Palois qui ont repris confiance après un début de saison difficile.

Le Stade Rochelais compte ses blessés

L'Union Bordeaux Bègles se déplace à La Rochelle, 8e avec 5 points de retard sur les Jaune et Noir, 4e, les Girondins vont avoir du travail. Le Stade Rochelais, champion d'Europe en titre, vient d'enchainer deux victoires en Champions Cup mais y a laissé quelques blessés.

Montpellier à l'épreuve

Le champion de France en titre, Montpellier, 5e au classement va tenter d'oublier face à Perpignan son "non-match" à domicile en Champions Cup le week-end dernier. L'USAP, avant-dernier au classement, n'a plus rien à perdre et pourrait relever la tête à l'extérieur.

Toulouse pour la première place

Les Toulousains, toujours leaders du championnat devant le Racing 92, reçoivent Castres ce vendredi à 21h et comptent bien engranger les points face au CO qui les avait battus la saison dernière en demi-finale. Un match qui s'annonce bouillant et à guichets fermés au Stadium de Toulouse, ce vendredi décembre à 21h.

Un derby francilien qui s'annonce disputé

Le dernier match de cette 13 journée verra s'affronter le Racing 92 et le Stade Français ce samedi 24 décembre à 15h. Un derby francilien attendu entre le Racing, 2e du classement qui reste sur 5 victoires d'affilée en Top 14, et un Stade Français surprenant troisième à trois longueurs de son adversaire du jour.

Les résultats de la 13e journée

loading

Le classement du Top 14

loading