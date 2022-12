TOP 14 : Les résultats et le classement de la 14e journée

L'Union Bordeaux-Bègles s'est réveillé face au champion de France Montpellier (40-10), vendredi en ouverture de la 14e journée de Top 14 de rugby. Samedi, cinq matchs sont au programme. Retrouvez le programme et le classement.

Bordeaux-Bègles s'offre le champion de France Montpellier

Lors du premier match de la phase retour du championnat, l'UBB décroche une victoire bonifiée (40-10) sur Montpellier , vendredi soir à Chaban-Delmas. Vainqueur la semaine passée chez le champion d'Europe La Rochelle, l'Union Bordeaux-Bègles avait à cœur de confirmer son retour en forme dans ce Top 14.

Bayonne invaincu à domicile reçoit Toulon

Cinq des sept matches de cette 14e journée se disputeront samedi après-midi avant d'aller célébrer l'arrivée de la nouvelle année. À commencer, à 15h00, par la confrontation entre le trouble-fête de la première partie de saison, Bayonne (6e) , toujours invaincu devant son fervent public de Jean-Dauger , et un RC Toulon (8e) toujours en quête de régularité.

Castres affronte un Racing 92 dans le dur

Castres non plus n'a pas encore perdu un match à domicile cette saison. Une série, entamée il y a plus de deux ans, que le club tarnais, seulement 12e, se doit de poursuivre contre le Racing 92 sous peine d'accumuler trop de retard sur le top 6. "Un énorme défi nous attend. Ce sera important de clôturer l'année avec un gros match. On doit à notre public d'être présent à Pierre-Fabre même si parfois on est nul à l'extérieur", reconnaît l'entraîneur castrais Pierre-Henry Broncan.

Stade Français Pau

Le Stade Français, confronté à de nombreuses absences en deuxième ligne, aura l'occasion contre Pau (11e) de confirmer ce coup de force dans le derby et consolider sa deuxième place, à sept longueurs du Stade toulousain.

L'Usap en embuscade face à La Rochelle

Capable du meilleur comme du pire, La Rochelle voudra se racheter à Perpignan de son faux-pas de la semaine passée à domicile contre l'UBB, qui l'a fait reculer à la cinquième place. Mais l'Usap, avant-dernière, est toujours difficile à manoeuvrer à Aimé-Giral, d'autant que son principal concurrent pour le maintien, Brive, lui souffle désormais dans le cou, un petit point derrière.

