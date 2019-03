Top 14 : les résultats et le classement de la 19e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Le Racing 92 et le Stade Français doivent absolument s'imposer à l'extérieur samedi, à Grenoble et Bordeaux, sous peine d'être distancés dans la course à la phase finale du Top 14 lors de la 19e journée. Les clubs sont une dernière fois privés de leurs internationaux avec le Tournoi des Six Nations.