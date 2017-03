Top 14 : le programme de la 21e journée

La 21e journée du Top 14 est marquée par la grève du Stade Français, qui n'ira pas à Castres pour protester contre la fusion avec le Racing 92, dont le match à Montpellier est également reporté. Le choc au sommet oppose Clermont à Pau samedi et Toulon joue à Grenoble dans un match des extrêmes.

Le programme et les résultats de la 21e journée

Samedi 18 mars

(18h30) Bayonne - Bordeaux-Bègles

Clermont - Pau

(20h45) La Rochelle - Brive

Dimanche 19 mars

(12h30) Toulouse - Lyon

(17h00) Grenoble - Toulon

Reportés

Une grève, deux reports et un sommet

Deux rencontres de cette journée, Castres-Stade Français et Montpellier-Racing 92, prévus samedi, ont été reportés alors que les joueurs du Stade Français sont en grève pour protester contre la fusion de leur club avec le Racing. Cette fusion, annoncée lundi dernier, provoque des remous dans le rugby français. Le club de Montpellier, "en opposition" avec le report de son match a annoncé avoir décidé de saisir le tribunal administratif de Paris pour contester cette décision. Le club demande par ailleurs "l'intervention du président" de la Fédération, Bernard Laporte.

Bayonne - Bordeaux-Bègles

Déjà condamné à la Pro D2, l'Aviron pourrait avoir quelque motif d'espoir si la 13e place s'avérait synonyme de maintien en cas de fusion effective Stade Français/Racing 92. Une victoire face à l'UBB à Jean-Dauger pourrait permettre à la lanterne rouge, rossée à Toulon (14-82) le week-end dernier, de rêver un peu alors qu'elle ne compte que cinq points de retard sur l'avant-dernier Grenoble.

Clermont - Pau

Renversés pour la première fois de la saison à Marcel-Michelin dimanche par Montpellier (19-28), les Auvergnats n'ont plus que trois points d'avance sur le MHR. Tout nouveau faux-pas leur est donc interdit face à la Section, invaincue depuis 8 matches, s'ils veulent conserver leur deuxième place directement qualificative pour les demi-finales.

La Rochelle - Brive

Après avoir frappé un grand coup à Colombes face au Racing 92 (38-15), qui leur a quasiment assuré leur billet pour les demis à Marseille, les leaders rochelais ne devraient pas desserrer leur emprise sur le Top 14 et poursuivre a priori leur série (7 victoires consécutives) face à Brive à Marcel-Deflandre.

Toulouse - Lyon

Avec huit points de retard sur la dernière place qualificative et un calendrier à venir des plus périlleux, Toulouse n'a plus grand espoir et pourrait se retrouver exclu des phases finales pour la première fois depuis quatre décennies. Mais une victoire bonifiée face au LOU permettrait aux hommes d'Ugo Mola d'y croire encore un peu...

Grenoble - Toulon

Cette rencontre symbolise mieux qu'aucune autre l'impact énorme que pourrait avoir la fusion Stade Français/Racing 92 sur l'issue du championnat. Avant-dernier, le FCG pourrait se maintenir s'il conserve sa place et si le rapprochement est bien acté pour la saison prochaine. Les Isérois, secoués par ailleurs par des accusations de viol à l'encontre de plusieurs de joueurs, ont tenté de créer un "électrochoc" en se séparant de leur entraîneur Bernard Jackman avant le sprint final. Les Toulonnais, qui joueront avec un brassard rose en témoignage de leur soutien au Stade Français, tenteront eux de sécuriser leur place dans les six, avant de se déplacer le week-end prochain à Jean-Bouin, où un nouveau forfait du club de la capitale pourrait leur permettre d'empocher cinq points sans jouer.

