Top 14 : les résultats et le classement de la 21e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Une semaine après leur confrontation en Coupe d'Europe, Toulouse et le Racing 92 retrouvent le Top 14, pour des déplacements de gala lors de la 21e journée, respectivement à Marseille contre Toulon et à Clermont. Castres affronte le Stade Rochelais dans la course aux barrages.