Top 14 : les résultats et le classement de la 22e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

En retard dans la course à la qualification, le Stade Français, La Rochelle et Montpellier jouent tous leur survie samedi et dimanche lors de la 22e journée du Top 14. La mission la plus ardue incombant au MHR, en déplacement au Racing 92. Le choc au sommet oppose Toulouse à Clermont en clôture.